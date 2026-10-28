29 octombrie, Sfânta Muceniţă Anastasia Romana. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox
Joi, 29 octombrie 2025, este prăznuită Sfânta Muceniţă Anastasia Romana, sfântă cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.
Sfânta Muceniţă Anastasia a trăit în vremea împăraţilor păgâni Deciu (249-253) şi Valerian (253-260). Conform crestinortodox.ro, a rămas orfană de ambii părinţi la vârsta de trei ani. A fost luată spre creştere de stareţa unei mănăstiri de lângă Roma, care se numea Sofia.
Sfânta Anastasia s-a facut vestită printre creştini datorită frumuseţii duhovniceşti, iar printre păgâni, datorită frumuseţii trupeşti. Guvernatorul păgân Probus, auzind de frumuseţea ei, a trimis soldaţi la mănăstirea în care aceasta vieţuia, ca să o aducă pe Anastasia înaintea lui. Adusă înaintea guvernatorului, ea şi-a declarat credinţa în Hristos. Guvernatorul a încercat mai întâi să o ademenească pe Anastasia, căci dorea să o ia de soţie, apoi a trecut la sinistre ameninţări.
Însa, muceniţa a răspuns: "Gata sunt să mor pentru Dumnezeul meu nu doar o dată, ci şi de sute de ori, de este cu putinţa". Monahia Anastasia a fost supusă multor chinuri: i s-au tăiat sânii şi limba, iar în cele din urmă a fost omorâtă prin decapitare, în afara cetăţii. În Mănăstirea Grigoriu se păstrează gambele, talpa stângă şi mâna dreaptă a moaştelor Sfintei Anastasia Romana.
Numele Anastasia înseamnă înviere.