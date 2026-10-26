27 octombrie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 27 octombrie de-a lungul timpului.

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 27 octombrie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 27 octombrie

Pe 27 octombrie 97, la vârsta de 44 de ani, Traian a fost adoptat de împăratul roman Nerva. Pe 27 octombrie 625, Honoriu I a devenit papă. Pe 27 octombrie 1275, Contele Floris al V-lea de Olanda și Zeelanda a emis un act prin care a scutit de dări locuitorii orașului Amsterdam care construiseră un pod și un baraj peste râul Amstel. Aceasta este prima atestare documentară a numelui așezării. Pe 27 octombrie 1492, Cristofor Columb descoperă Cuba. Pe 27 octombrie 1553, la Geneva, teologul și medicul spaniol Miguel Servet este ars pe rug după ce a criticat calvinismul și a fost etichetat eretic de reformatorul Jean Calvin. Pe 27 octombrie 1687 este semnat Tratatul de la Blaj, prin care Imperiul Habsburgic obligă 12 orașe transilvane să primească la iernat trupele imperiale. Este începutul penetrației austriece în Transilvania. Vor urma numeroase conflicte militare între armata habsburgică și locuitorii celor 12 cetăți. Pe 27 octombrie 1795, Spania și Statele Unite ale Americii au semnat Tratatul de la San Lorenzo, în virtutea căruia erau stabilite granițele de sud ale SUA la paralela 31, fapt ce a dat americanilor dreptul de a expedia mărfuri pe fluviul Mississippi fără a plăti taxe Spaniei. Pe 27 octombrie 1797 este semnat Tratatul de la Campo Formio, dintre Franța și Austria. Pe 27 octombrie 1810, Statele Unite ale Americii au anexat fosta colonie spaniolă Florida de Vest. Pe 27 octombrie 1873, Joseph F. Glidden, un fermier american, a inventat sârma ghimpată.

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Pe 27 octombrie 1878, Banca de economii The Manhattan Savings Bank, din New York City, a fost jefuită. S-au furat trei milioane de dolari. George "Western" Leslie, principalul suspect, nu a fost întemnițat, din lipsă de dovezi. Pe 27 octombrie 1892, nava de pasageri britanică Roumania a lovit țărmul stâncos de lângă Peniche, pe coasta portugheză, în furtună și ceață și s-a scufundat. 113 persoane au murit. Pe 27 octombrie 1904 s-a dat în folosință prima linie a metroului din New York, linie ce leagă primăria orașului de cartierul Harlem. Pe 27 octombrie 1907, 15 oameni sunt uciși în Ungaria când un bărbat înarmat deschide focul asupra unei mulțimi adunate la o sfințire a unei biserici. Pe 27 octombrie 1914, în Primul Război Mondial, noul cuirasat britanic HMS Audacious este scufundat de un câmp minat așezat de crucișătorul-comerciant german Berlin. Pe 27 octombrie 1916, în Primul Război Mondial, înregistrăm sfârșitul celei de-a doua Bătălii de la Oituz. Trupele române rezistă eroic, barând puternica ofensivă inamică germano-austriacă. Pe 27 octombrie 1918, Guvernul român a adresat trupelor de ocupație un ultimatum de 24 de ore prin care le-a cerut să părăsească teritoriul României. Pe 27 octombrie 1938 este inaugurată, la Târgu Jiu, sculptura "Coloana fără sfârșit" sau "Coloana Infinitului" a artistului român Constantin Brâncuși. A fost dedicată soldaților români din Primul Război Mondial, căzuți în anul 1916 în luptele de pe malul Jiului. Pe 27 octombrie 1940 are loc reînhumarea, la Predeal, a osemintelor unor legionari uciși în timpul lui Carol al II-lea, în septembrie 1939. Pe 27 octombrie 1948, ministrul Teohari Georgescu dispune arestarea episcopilor catolici din România și suprimarea Bisericii Române Unite cu Roma. Pe 27 octombrie 1949, un avion care zbura de la Paris la New York s-a prăbușit în apropiere de Azore. Printre victime au fost violonistul Ginette Neveu și boxerul Marcel Cerdan. Pe 27 octombrie 1962, maiorul Rudolf Anderson, din Forțele Aeriene ale Statelor Unite, devine singura victimă umană directă a crizei rachetelor din Cuba, când avionul său de recunoaștere U-2 este doborât deasupra Cubei de o rachetă sol-aer furnizată de sovietici. Pe 27 octombrie 1971, Republica Democrată Congo este redenumită Zair. Pe 27 octombrie 1978 președintele egiptean, Anwar Sadat, și premierul israelian, Menahem Begin, au primit Premiul Nobel pentru Pace pentru acordurile încheiate în Orientul Mijlociu. Pe 27 octombrie 1981, în Războiul Rece, submarinul sovietic S-363 eșuează pe coasta de est a Suediei. Pe 27 octombrie 1985, nouă picturi ale pictorului impresionist Claude Monet sunt furate din Muzeul Marmottan Monet, din Paris, de cinci oameni înarmați. Picturile furate au fost evaluate la 12 milioane de dolari. În decembrie 1990, picturile au fost recuperate dintr-o vilă din Corsica. Pe 27 octombrie 2003, după un șir de atentate în Bagdad peste 40 de persoane îşi pierd viaţa. Pe 27 octombrie 2004, România este lovită de un cutremur de 6 grade pe scara Richter. Pe 27 octombrie 2005, la Paris încep revolte de stradă, după moartea a doi adolescenți musulmani.

Nașteri pe 27 octombrie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 27 octombrie, de la navigatorul britanic James Cook, născut pe 27 octombrie 1728, sau compozitorul şi violonistul italian Niccolò Paganini, născut pe 27 octombrie 1782, şi până la politicianul american Theodore Roosevelt, născut pe 27 octombrie 1858, sau ofiţerul român Dumitru Ceacanica, născut pe 27 octombrie 1918.

Mai spre zilele noastre, într-o zi de 27 octombrie s-au născut personalităţi precum actriţa română Sanda Toma, născută pe 27 octombrie 1934, actorul britanic John Cleese, născut pe 27 octombrie 1939, gangsterul american John Gotti, născut pe 27 octombrie 1940, actorul italian Roberto Benigni, născut pe 27 octombrie 1952, actriţa română Teodora Mareș, născută pe 27 octombrie 1962, violonista britanică Vanessa-Mae, născută pe 27 octombrie 1978, sau fotbalistul italian Stephan El Shaarawy, născut pe 27 octombrie 1992.

Decese pe 27 octombrie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 27 octombrie. Dintre acestea amintim pe Gabriel Báthory, principe al Transilvaniei, decedat pe 27 octombrie 1613, cântăreaţa americană Alma Gluck, decedată pe 27 octombrie 1938, sau regizorul polonez Rudolph Maté, decedat pe 27 octombrie 1964.

Tot într-o zi de 27 octombrie şi-au pierdut viaţa şi actriţa română Mitzura Arghezi, decedată pe 27 octombrie 2015, sau compozitorul român Nicolae Coman, decedat pe 27 octombrie 2016.