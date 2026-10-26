Evenimente în Bucureşti, marţi 27 octombrie. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru marţi, 27 octombrie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Indiferent că vorbim despre piese de teatru, concerte, expoziţii sau alte evenimente, bucureştenii care au la dispoziţie câteva ore libere au din ce să aleagă pentru a se bucura de timpul avut la dispoziţie.

Trebuie precizat din start că există evenimente care vă pot suscita interesul pe tot parcursul zilei, aşa că indiferent de ora la care sunteţi disponibili puteţi găsi ceva interesant sau plăcut de făcut în Bucureşti marţi, 27 octombrie 2026.

Piese de teatru în Bucureşti, marţi 27 octombrie 2026

Seara de teatru începe de la ora clasică, 19.00, când se joacă piese precum "Dineu cu proşti", la Teatrul Naţional Bucureşti, sau "Noaptea lui Helver", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier.

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Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Napoleon era fată", la Teatrul de Comedie - Sala Radu Beligan, în timp ce de la ora 20.30 se joacă "Fluturii sunt Liberi", la Teatrul Amzei.

Concerte în Bucureşti, marţi 27 octombrie 2026

De la ora 20.00, la Romexpo are loc un concert intitulat "K-Pop Forever", spectacol inspirat de filmul KPop Demon Hunters. Tot de la ora 20.00, Anthony Gomes susţine un concert în Quantic Pub.

Artiştii de la Ineffable lansează albumul "The Shakespearience Evolution" prin intermediul unui concert susţinut în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00. Brazilianul Iggor Cavalera susţine un concert în Control Club, de la ora 21.00. Aura Şova susţine un concert în Expirat Halele Carol, de la ora 21.30.

Evenimente sportive în Bucureşti, marţi 27 octombrie 2026

De la ora 17.00, pe arena din Clinceni se joacă meciul dintre Progresul Spartac şi Petrolul Ploieşti, partidă ce contează pentru Cupa României la fotbal.

De la ora 19.00, în Sala Dinamo se joacă meciul de baschet masculin dintre Dinamo Bucureşti şi echipa slovacă Patrioti Levice.

De la ora 17.00, în Sala Gabriela Szabo se joacă meciul de volei feminin dintre CSO Voluntari şi CSU Medicina Târgu Mureş.