"Prietenul la nevoie se cunoaște", spune o vorbă veche. Dar ce faci când nevoia este doar a lui, iar celălalt nu are pe cine să se bazeze? Pe scurt, o prietenie cu sens unic, în care unul cere, iar celălalt oferă, niciodată invers. Astfel de relații pot aduce dezamăgiri și frustrări, mai ales dacă nu ştim să ne exprimăm şi noi propriile nevoi. Cum învățăm să cerem ajutor și să punem limite fără să ne punem în pericol prieteniile.

Reporter: Ați avut vreodată în viața dumneavoastră pe cineva care era doar pe interes?

Bărbat: Există genul acesta de oameni. De păstrat, poţi să îi păstrezi, dar a doua oară nu îi mai ajuţi.

"Mi-au cerut unii şi bani, îmi cer temele. Sunt oameni care trebuie puşi într-o categorie mai joasă", spun oamenii.

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Sunt prietenii care doar la nevoie te sună

De obicei, fie au nevoie de bani, de un sfat, sau pur şi simplu, vor ca cineva să le asculte problemele. Doar unul vorbeşte, şi, de cele mai multe ori, închide telefonul fără să mai întrebe: "Dar tu cum eşti?" Este scenariul care se repetă în prieteniile unilaterale, în care unul dă tot, iar celălalt doar profită.

Reporter: Ai avut vreun prieten care a apelat la tine doar când avea nevoie de ceva?

Persoană: Da, chiar mai mulţi. Când îmi cerea o temă la matematică, eu o făceam, ei nu o făceau, ca să copieze. Încerc sa îi evit cât mai mult, să nu le mai răspund.

"Ăsta e felul lor de a fi, trebuie să respecţi și tu cumva asta și ei trebuie să respecte distanţa pe care o iei", menţionează un bărbat.

Ce te împiedică să pui limite într-o relaţie de prietenie

Nu este întotdeauna ușor să te desprinzi. Atașamentul te ține în relație, iar teama că celălalt se va supăra te împiedică să pui limite. Așa ajungi într-un cerc vicios, în care continui să oferi, în timp ce frustrările se acumulează.

"Prietenia înseamnă colaborare, schimb, win-win. Atât timp cât tu îmi iei totul și eu nu primesc nimic, este o relaţia unilaterală, nu putem vorbi de prietenie sănătoasă, vorbim de disfuncţionalităţi în prietenie", explică Florina Stancu, psiholog.

"Eu trebuie să îi elimin cumva, dar nu am cum, îi ştiu de mult timp. Îi ajut în majoritatea timpului, trebuie să fim oameni buni", menţionează un adolescent.

Și Raluca a funcționat mult timp după acest principiu în relațiile de prietenie, până a realizat că proverbul "bine faci, bine găsești" nu se aplică întotdeauna și că favorurile nu i se întorceau niciodată.

"Am şi împrumutat cu bani, au dispărut după. Dispăreau cu lunile, se întorceau când aveau nevoie de altceva. Am încercat sa port discuții cu ele și că nu e ok comportamentul, că trebuie să fie win-win. Reacția a fost că nu li se pare exagerat, nu îşi dădeau seama că e o atitudine greșită. Răul trebuie tăiat de la rădăcină, mai bine termini relaţiile de genul", povesteşte Raluca.

Sunt situaţii în care nu primim ajutor în alte motive

Există însă și situații în care nu primim ajutor în relațiile de prietenie pentru că nu știm să-l cerem.

Cu toții avem sau am avut în jurul nostru acel om care știe să ne găsească exact când viața lui se clatină. Îi ascultăm ofurile, îi adunăm bucățile și îl ajutăm să o ia de la capăt, iar când noi suntem cei aflați în impas. Dar trebuie să recunoaștem că uneori nici nu cerem ajutor și ne așteptăm, mai degrabă, ca nevoile noastre să fie anticipate de ceilalți.

Persoană: Eram nişte vecine de bloc şi tot timpul avea nevoie de câte ceva, am rupt legăturile.

Reporter: Aţi apelat la ea vreodată?

Persoană: Nu.

Ceea ce noi nu am putut exprima, să cerem părinţilor noştri, s-ar putea ca prietenii noştri să ne pună în aceleaşi situaţii şi să le retrăim.

"Aşteptăm ca cineva să ne ghicească, să ne identifice așteptările, nevoile pentru că poate în interiorul nostru există o aşteptare ca cineva să vină să ne salveze, să ne preîntâmpine nevoile. Asta se întâmplă în relaţia cu mama. S-ar putea să fie o rană din interiorul meu. Mă aștept ca celălalt să mă ia în grijă", menţionează Florina Stancu, psiholog.

Tânăr: Cer ajutor mai rar decât ar trebui.

Reporter: De ce?

Tânăr: Mereu cred că pot să rezolv singur pe cont propriu. Mi se cere ajutorul mult mai des, decât cer eu ajutorul. Îmi e mai ușor să ofer, decât să primesc.

Şi Bianca își ține problemele departe de cei dragi, dar recunoaște că acest lucru o apasă.

"Tindeam să refuz, să păstrez distanţa, să mă refugiez. Am văzut că nu pot face faţă singură şi am ales să vorbesc. Am văzut cum se simte sentimentul de eliberare și am realizat că a cere sfatul, a te deschide nu înseamnă că nu eşti puternică, ba din contră, puterea creşte", explică Bianca Ciucurică, tânără.

De ce este important să cerem sprijin, dar şi să impunem limite

Acesta este și sfatul psihologilor: pentru a evita acumularea frustrărilor, este important să învățăm să cerem sprijin şi să punem limite. Şi aici, tot comunicarea este cheia.

"O formulare ar fi următoarea, prietenia noastră reprezintă foarte multe pentru mine şi mi-ar plăcea să o menţinem şi să o îmbunătăţim. Dar uite când tu apelezi la mine doar atunci, eu mă simt….aş avea nevoie (îmi exprim o nevoie…) Dacă este un prieten adevărat cu siguranţă va ţine cont de solicitare", explică Florina Stancu, psiholog.

Dacă lucrurile nu se schimbă, sănătos ar fi să limităm interacțiunile cu acea persoană. Prietenia presupune reciprocitate, iar un singur om nu ne poate împlini toate nevoile. De aceea, e important să ne lărgim cercul de prieteni și să construim relații diverse, care să ne ofere sprijin, nu doar să-l ceară.