Afacerea cu care Marijana a dat lovitura, pornită de la o amintire din copilărie. Abia mai face faţă cererii
Marijana Stepanovic, inginer agronom, conduce cu succes, alături de soțul ei, Nikola, o afacere cu trandafiri, iar acum produc 85.000 de butaşi pe an.
Marijana a povestit că parfumul trandafirilor a atras-o încă din copilărie. Părinții ei s-au ocupat mulți ani de cultivarea acestor flori, așa că Marijana a crescut practic printre ele, scrie Blic.
Şi-a dorit să ducă mai departe această îndeletnicire și să o dezvolte cu ajutorul cunoștințelor de specialitate. A absolvit Facultatea de Agricultură din Belgrad și a devenit inginer agronom.
După terminarea studiilor, a luat o decizie importantă: în loc să continue pur și simplu munca părinților, și-a deschis propria afacere, care îi poartă numele.
"În spatele unui trandafir ajuns în grădina cuiva se află multe luni de muncă"
Începutul a fost modest și a presupus multă muncă. La fel ca în cazul multor afaceri de familie din Serbia, Marijana și soțul ei, Nikola, au făcut aproape totul singuri, bazându-se mai mult pe entuziasm decât pe resurse financiare.
Cultivarea trandafirilor este o activitate complexă, care necesită luni întregi de îngrijire și răbdare. Perseverența a dat însă rezultate. De la un an la altul, producția a crescut, iar cei doi au investit în noi suprafețe de teren, echipamente și utilaje. Dacă la început produceau 10.000 de butaşi, acum produc 85.000 pe an.
Marijana spune că și-au dat seama că afacerea devenise una serioasă atunci când principala lor preocupare nu a mai fost dacă vor continua activitatea, ci cum își pot extinde producția pentru a face față cererii tot mai mari.
- Afacerea cu care un fermier a dat lovitura. Costurile de producţie sunt reduse şi se vinde cu 1.5 euro/kg
- Planta roz de la care a pornit o afacere de milioane. Tânărul care a vândut-o are acum 1.000 de comenzi pe zi
- Caracatița afacerilor cu pește. DNA confirmă ancheta Observator: doi inspectori ANPA, trimiși în judecată