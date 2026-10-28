Afacerea cu care Marijana a dat lovitura, pornită de la o amintire din copilărie. Abia mai face faţă cererii

Marijana Stepanovic, inginer agronom, conduce cu succes, alături de soțul ei, Nikola, o afacere cu trandafiri, iar acum produc 85.000 de butaşi pe an.

Marijana a povestit că parfumul trandafirilor a atras-o încă din copilărie. Părinții ei s-au ocupat mulți ani de cultivarea acestor flori, așa că Marijana a crescut practic printre ele, scrie Blic.

Şi-a dorit să ducă mai departe această îndeletnicire și să o dezvolte cu ajutorul cunoștințelor de specialitate. A absolvit Facultatea de Agricultură din Belgrad și a devenit inginer agronom.

După terminarea studiilor, a luat o decizie importantă: în loc să continue pur și simplu munca părinților, și-a deschis propria afacere, care îi poartă numele.

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"În spatele unui trandafir ajuns în grădina cuiva se află multe luni de muncă"

Începutul a fost modest și a presupus multă muncă. La fel ca în cazul multor afaceri de familie din Serbia, Marijana și soțul ei, Nikola, au făcut aproape totul singuri, bazându-se mai mult pe entuziasm decât pe resurse financiare.

Cultivarea trandafirilor este o activitate complexă, care necesită luni întregi de îngrijire și răbdare. Perseverența a dat însă rezultate. De la un an la altul, producția a crescut, iar cei doi au investit în noi suprafețe de teren, echipamente și utilaje. Dacă la început produceau 10.000 de butaşi, acum produc 85.000 pe an.

Marijana spune că și-au dat seama că afacerea devenise una serioasă atunci când principala lor preocupare nu a mai fost dacă vor continua activitatea, ci cum își pot extinde producția pentru a face față cererii tot mai mari.