7 februarie, Sfântul Partenie, episcopul Lampsacului. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Sâmbătă, 7 februarie 2026, este prăznuit Sfântul Partenie, episcopul Lampsacului, sfânt cu care oamenii sunt, în general, mai puţin familiarizaţi.

Sfântul Partenie s-a născut în Melitopole şi a trăit în secolul al IV-lea. Conform crestinortodox.ro, fiul lui Hristofor, diaconul bisericii din Melitopole, este înzestrat de Dumnezeu cu darul de a alunga demonii şi a vindeca pe om de orice boală. Este hirotonit preot de Preasfinţitul Filip, episcopul Melitopoliei şi episcop al Lampsacului, de Ahile mitropolitul Cizicului.

L-a întâmpinat în drum un om pe care-l lovise în obraz un taur cu cornul, încât i-a scos ochiul, pe care îl ţinea cu mâna lui tremurânda. Sfântul, luându-l cu mâna, l-a pus la locul lui şi, cu apă spălându-l, în trei zile l-a tămăduit desăvârşit.

Redăm una din minunile sale: "A venit într-una din zile la dânsul un om, având în sine un duh necurat - care de multă vreme locuia într-însul. Dar, apropiindu-se de omul lui Dumnezeu, adică de Partenie, i-a făcut plecăciune, iar sfântul, cunoscând că într-însul este duhul necurat, nu i-a răspuns; diavolul, tulburându-se în om, a zis sfântului: "Fiindcă am dorit să te văd, pentru aceea ţi-am făcut plecăciune, iar tu de ce nu mi-ai răspuns?". Sfântul Partenie i-a zis: "Iată, m-ai văzut". Diavolul a zis: "Te-am văzut şi te-am cunoscut". Grăit-a sfântul: "Dacă m-ai văzut şi m-ai cunoscut, atunci ieşi de la zidirea lui Dumnezeu". Zis-a lui diavolul: "Rogu-mă ţie, nu mă izgoni din lăcaşul meu, în care de atâta timp locuiesc". Sfântul i-a zis lui: "Îţi dau eu un loc unde să mergi". Zis-a lui diavolul: "Mi se pare că îmi vei zice să mă duc în porci". Grăit-a lui sfântul: "Ba nu, îţi voi da ţie un om, în care intrând să locuieşti, dar numai din acesta acum să ieşi". Diavolul, plecându-se la nişte cuvinte ca acestea, cerea să-şi câştige făgăduinţa de la dânsul. Atunci, Sfântul Partenie, deschizându-şi gura, a zis: "Iată, eu sunt omul, intra şi locuieşte în mine". Iar diavolul, ca de foc arzându-se, i-a strigat: "Vai mie, în bun vas locuind eu, după atâta timp mă izgoneşti. Mare rău îmi vei face de voi intra în tine. Cum voi putea să intru în casa lui Dumnezeu?" Acestea zicându-le, diavolul a ieşit din om şi s-a dus în locuri pustii şi neumblate, iar omul acela a rămas sănătos, prin darul lui Hristos şi lauda pe Dumnezeu.

