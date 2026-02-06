O maşină de protocol a fostului preşedinte Klaus Iohannis, scoasă la licitaţie de la 1.000 de euro

Primăria Municipiului Sibiu, prin Casa de Licitaţii A10 by Artmark, a scos la licitaţie maşina de protocol condusă de preşedintele Klaus Iohannis, un Audi A6 3.2 FSI. Autoturismul are un preţ de pornire de 1.000 de euro.

Potrivit unui comunicat al Artmark, transmis vineri agenţiei Agerpres, autoturismul are un preţ de pornire de 1.000 de euro şi este inclus în selecţia evenimentului "Time to Bid - Licitaţia de Ceasuri & Accesorii de Lux", programat pentru 24 februarie, de la ora 18:00.

Maşina condusă de Iohannis, vândută de Primăria Sibiului

"Maşina condusă de preşedintele Klaus Iohannis se vinde de către Primăria Sibiului, în baza Hotărârii Consiliului Local, în cadrul programului de înnoire a flotei administrative şi de protocol. A fost utilizată rar, aşadar are un kilometraj mic (doar 120.000 km), şi prezintă o uzură normală raportat la anul de fabricare, 2005. Este într-o stare tehnică bună, deplin funcţională şi cu revizia făcută recent. Interiorul include scaune încălzite, climatizare automată şi sistem infotainment", precizează sursa citată.

De altfel, modele din gama Audi A6 au fost, de-a lungul anilor, o alegere frecventă pentru flote oficiale şi automobile de protocol în Europa, tocmai pentru echilibrul dintre discreţie, confort şi prestanţă. Un exemplu documentat în presa internaţională este Regele Charles III, care a utilizat un Audi A6 în cadrul flotei sale oficiale - un detaliu ce confirmă statutul acestui model ca reper pentru transportul instituţional la cel mai înalt nivel.

În cadrul licitaţiei este inclusă şi o selecţie de ceasuri şi accesorii de lux din evenimentul "Time to Bid", care reuneşte nume importante ale orologeriei internaţionale, precum Rolex, Cartier, Chopard, Patek Philippe, Jaeger-LeCoultre, Franck Muller şi Vacheron Constantin, alături de piese cu un conţinut semnificativ de aur, care sporeşte valoarea intrinsecă a loturilor.