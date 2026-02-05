Antena Meniu Search
ANAF scoate la vânzare garsonieră de 32 mp cu 50.000 de euro

ANAF scoate la vânzare un apartament cu o cameră și loc de parcare în comuna Giroc, județul Timiș. Licitația va avea loc pe 19 februarie 2026, ora 14:00, la sediul Administrației Județene a Finanțelor Publice Timiș (str. Gheorghe Lazăr nr. 9B, Amfiteatru, Timișoara).

de Redactia Observator

la 05.02.2026 , 11:50
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice (D.G.R.F.P.) Timişoara, prin intermediul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice (A.J.F.P.) Timiş, anunţă organizarea licitaţiei publice I pentru valorificarea unui bun imobil aflat în proprietatea debitorului Adochiţei Mugurel Adelin.

Evenimentul va avea loc în data de 19 februarie 2026, ora 14:00, la sediul instituției din Timişoara, str. Gh. Lazăr, nr. 9B, Amfiteatru.

ANAF scoate la vânzare garsonieră

  • Tip imobil: apartament cu o cameră
  • Componenţă: hol, bucătărie, cameră, balcon, baie
  • Suprafaţă utilă: 32,20 mp
  • Loc de parcare inclus
  • Cote teren: 40/4521
  • Cote părţi comune: 366/10000
  • Adresă: Giroc, Bd. Soarelui nr. 181, bl. A, et. 1, ap. 8, jud. Timiş
  • Înscris în: ID Electronic 416035-C1-U8 Giroc

Preţ de pornire: 262.424 lei (exclusiv TVA)

Licitaţia se desfăşoară în conformitate cu Publicaţia de vânzare nr. TMG_DEF 60-7/28.01.2026, 1023/28.01.2026.

Persoanele interesate trebuie să se prezinte la locul licitației în termenul stabilit, având asupra lor documentele prevăzute de legislația în vigoare privind participarea la licitațiile organizate de organele fiscale.

