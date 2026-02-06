Încep Jocurile Olimpice de iarnă Milano-Cortina 2026. Ceremonia de deschidere va fi pe Stadionul San Siro din Milano. 3.500 de atleţi din toată lumea, inclusiv 29 de români, se vor întrece în cele peste 190 de probe sportive. Printre vedetele care au purtat flacăra Olimpică a fost şi Cristi Chivu, antrenorul echipei Inter şi fostul căpitan al naţionalei României.

După o călătorie de 60 de zile şi 12 mii de kilometri prin peninsula italiană, torţa olimpică a ajuns la destinație. Unul dintre cei care au avut onoarea de a purta flacăra a fost şi marele fotbalist român Cristi Chivu, acum antrenor al echipei Inter Milano. Fanii s-au înghesuit să facă poze.

Nu au lipsit nici controversele. Zeci de persoane au protestat când torţa a ajuns în oraş, deranjaţi de faptul că Israelul a fost lăsat să participe la competiţiile sportive.

Cu doar o zi înainte, rapperul american Snoop Dogg a atras toate privirile în localitatea Gallarate. Artistul, care are rolul de antrenor onorific al echipei Statelor Unite, a repetat figura de la Paris, din 2024.

Articolul continuă după reclamă

Milano a strălucit la propriu aseară. Cele mai importante obiective turistice au fost îmbrăcate în lumini colorate înainte de marea ceremonie. Cel puţin un milion de fani din toate colțurile lumii au invadat deja orașul ca să-şi susţină favoriții.

Emoţiile au cuprins şi cele 6 sate olimpice din Milano şi Cortina, unde vor fi cazaţi cei 3.500 de sportivi. Cei 29 de români vor concura în nouă discipline printre care bob, schi alpin, patinaj artistic sau snowboard.

"Își pun steagurile echipelor în ferestre. China a pus niște ursuleți panda foarte drăguți, iar America are un banner mare atârnat de locul unde sunt cazați sportivii săi. Există locuri unde sportivii se pot relaxa, locuri unde se pot antrena. Există o sală de sport frumoasă și o cantină unde pot lua masa de trei ori pe zi. Am văzut meniul de prânz, care conține multă carne albă și pește. De asemenea, nuci și fasole", a transmis Colleen Barry, jurnalist The Associated Press.

Sportivii din toată lumea se bucură şi de susţinerea vedetelor. Expertă în echitaţie şi participantă la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976, Prinţesa Anne a Marii Britanii e şi ea deja prezentă la Milano.

"O atmosferă care este probabil unică, ceva ce doar Jocurile Olimpice par să fie capabile să creeze. Este vorba despre împărtăşirea talentului şi a abilităţilor", a declarat Prințesa Anne a Marii Britanii.

Peste 77 de mii de oameni vor umple, în această seară, stadionul San Siro pentru ceremonia de deschidere. În tribune vor sta 50 de şefi de stat, printre ei şi vicepreşedintele american JD Vance şi Marco Rubio. Măsurile de securitate sunt fără precedent: 6.000 de carabinieri şi 2.000 de militari, ajutați de drone de ultimă generație, supraveghează fiecare mișcare.

