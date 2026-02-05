Clipe de coşmar la Alba Iulia. Un copil de doar 9 ani a căzut în gol de la etajul al doilea al blocului în care locuia, direct pe terasa unui cabinet medical.

Băiatul se afla acasă doar cu bunica, iar la un moment dat, profitând de neatenţia acesteia, micuţul s-ar fi urcat pe pervaz şi, cel mai probabil, a alunecat.

La sosirea salvatorilor, băiatul era conştient, însă grav rănit. A fost dus la spital, iar acum poliţiştii încearcă să afle în ce împrejurări s-a produs acest incident grav.

