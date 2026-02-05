Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Un copil de 9 ani a căzut în gol de la etajul 2, direct pe terasa unui cabinet medical, în Alba

Clipe de coşmar la Alba Iulia. Un copil de doar 9 ani a căzut în gol de la etajul al doilea al blocului în care locuia, direct pe terasa unui cabinet medical.

de Redactia Observator

la 05.02.2026 , 08:43

Băiatul se afla acasă doar cu bunica, iar la un moment dat, profitând de neatenţia acesteia, micuţul s-ar fi urcat pe pervaz şi, cel mai probabil, a alunecat.

La sosirea salvatorilor, băiatul era conştient, însă grav rănit. A fost dus la spital, iar acum poliţiştii încearcă să afle în ce împrejurări s-a produs acest incident grav.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

alba copil
Înapoi la Homepage
Afacerea uriaşă pe care Gigi Becali se chinuie să o vândă de ani buni: “M-am gândit să îi dau în judecată”
Afacerea uriaşă pe care Gigi Becali se chinuie să o vândă de ani buni: &#8220;M-am gândit să îi dau în judecată&#8221;
Cadoul în valoare de 18.000 de euro pe care Sandra Izbașa i l-a oferit lui Răzvan Bănică. Cum arată obiectul de lux
Cadoul în valoare de 18.000 de euro pe care Sandra Izbașa i l-a oferit lui Răzvan Bănică. Cum arată obiectul de lux
Fostul ministru de Interne a jucat fotbal! Marcator într-un meci de campionat: “Ce surpriză mi-ați făcut!”
Fostul ministru de Interne a jucat fotbal! Marcator într-un meci de campionat: “Ce surpriză mi-ați făcut!”
Mesajul lui Donald Trump pentru România, transmis de Ambasada SUA
Mesajul lui Donald Trump pentru România, transmis de Ambasada SUA
O fetiță de 5 ani a fost ucisă cu mașina în fața unei școli din București! Traficul este blocat
O fetiță de 5 ani a fost ucisă cu mașina în fața unei școli din București! Traficul este blocat
Comentarii


Întrebarea zilei
V-aţi planificat deja concediul de vară?
Observator » Evenimente » Un copil de 9 ani a căzut în gol de la etajul 2, direct pe terasa unui cabinet medical, în Alba