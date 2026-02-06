Singurul copil rămas în viaţă al familiei din Sibiu, luat de DGASPC, după ce ceilalţi 4 fraţi au murit

Singurul copil rămas în viață din familia din comuna Chirpăr, județul Sibiu, a fost dat în plasament de urgență, după finalizarea anchetei sociale. Decizia a fost luată de instanță, la propunerea DGASPC Sibiu, în contextul în care ceilalți patru frați au murit în ultimele luni, doi înecați într-un pârâu, iar alți doi din cauza complicațiilor provocate de o pneumonie.

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului (DGASPC) Sibiu a informat, vineri, că a fost dat în plasament "în regim de urgenţă" singurul copil rămas in viaţă în familia din Chirpăr, unde au decedat ceilalţi patru fraţi, doi s-au înecat, în timp ce alţi doi au murit din cauza complicaţiilor la o pneumonie.

"Urmare a finalizării anchetei în cazul din comuna Chirpăr, vă transmit comunicatul de presă cu privire la măsurile dispuse faţă de minor: DGASPC Sibiu informează că, în baza unei decizii a instanţei, la propunerea specialiştilor instituţiei noastre, s-a dispus măsura plasamentului în regim de urgenţă, pentru copilul rămas în familie, acesta a fost preluat şi se află în siguranţă. Măsura a fost instituită ca urmare a constatării unor elemente care indicau existenţa unei situaţii de risc, fiind necesară intervenţia imediată pentru protejarea integrităţii fizice şi emoţionale a copilului. Minorul va beneficia de toate serviciile necesare: medicale, psihologice, educaţionale, sociale în vederea oferirii unui mediu securizant şi favorabil dezvoltării sale armonioase", a transmis DGASPC Sibiu, într-un comunicat de presă.

Doi fraţi, o fetiţă de şase ani şi un băiat de opt ani, au decedat luni, după ce au căzut în apa pârâului din comuna Chirpăr, după ce anterior au mai decedat doi fraţi din această familie în urma complicaţiilor la o pneumonie, informează un comunicat de presă al instituţiei.

