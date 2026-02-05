Antena Meniu Search
6 februarie, Sfinţii Varsanufie cel Mare şi Ioan Profetul. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Vineri, 6 februarie 2026, sunt prăznuiţi Sfinţii Varsanufie cel Mare şi Ioan Profetul, sfinţi cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

de Redactia Observator

la 05.02.2026 , 14:05
Sfântul Varsanufie şi Sfântul Ioan Profetul sunt prăznuiţi pe 6 februarie Sfântul Varsanufie şi Sfântul Ioan Profetul sunt prăznuiţi pe 6 februarie - doxologia.ro

Sfântul Varsanufie cel Mare şi Ioan Profetul, ucenicul acestuia, au trăit în secolul al VI-lea, în timpul domniei împăratului Iustinian I (483-565). Conform crestinortodox.ro, au dus o viaţă ascetică în Mănăstirea Avvei Serid din Palestina, lânga oraşul Gaza. Cei doi Sfinţi Părinţi au explicat foarte desluşit necesitatea călăuzirii spirituale şi a supunerii faţă de un povăţuitor duhovnicesc. Aceşti Sfinţi Părinţi ne sfătuiesc să nu facem nimic fără a-l întreba pe părintele nostru duhovnicesc.

Tratamentul prescris de părintele duhovnicesc trebuie să fie adaptat personalităţii celui bolnav sufleteşte, situaţiei lui particulare, stării şi dispoziţiei lui sufleteşti.

În numeroase ocazii, patima fiind gravă, cu toată reticenţa ucenicului, duhovnicul trebuie să prescrie un tratament puternic. Este un rău doctor cel care tratează cu blândeţe un abces tumefiat care poate duce la cangrenă. Rana trebuie deschisă şi curăţită, iar apoi tratată şi pansată. De bună seamă că este nevoie şi de deschiderea şi colaborarea pacientului. Acesta trebuie să fie încredinţat că părintele său sufletesc, pe care şi l-a ales cu grijă, se luptă cu toată seriozitatea pentru a-l tămădui.

Articolul continuă după reclamă

Însă, ei atrag atenţia şi asupra faptului că este primejdios pentru un părinte duhovnicesc să nu dea atenţie propriei mântuiri şi să se concentreze în exclusivitate asupra rolului său de povăţuitor spiritual: "Dumnezeu ştie că, dacă nu port grijă de mântuirea mea, de unde să am putere să vă ajut vouă?".

