Rusia acuză Ucraina că urmăreşte să torpileze negocierile de pace prin tentativa de asasinat împotriva generalului Vladimir Alekseiev, numărul 2 din GRU. Ucraina nu a comentat încă atacul.

Rusia acuză Ucraina că torpilează negocierile după atentatul asupra nr. 2 din GRU, generalul Alekseiev

"Acest act terorist confirmă încă o dată intenţia regimului (preşedintelui ucrainean Volodimir) Zelenski de a recurge la provocări constante menite, încă o dată, să saboteze procesul de negociere", a spus Serghei Lavrov la o conferinţă de presă.

În opinia sa, Kievul este dispus "să facă totul" pentru a-şi convinge susţinătorii occidentali să nu permită Statelor Unite să obţină "o soluţionare justă" a conflictului din Ucraina. Cât despre implicaţiile acestui atentat asupra negocierilor cu Ucraina, iniţiate cu mediere americană în Emiratele Arabe Unite, Lavrov a spus că prerogativele decizionale revin liderilor politici, făcând referire la preşedintele rus Vladimir Putin.

Cine este Vladimir Alekseiev

Generalul Vladimir Alekseiev este primul adjunct al generalului Igor Kostiukov, care este şeful serviciului rus de informaţii militare GRU şi a condus delegaţia rusă la recentele discuţii cu Ucraina în Emiratele Arabe Unite.

El a fost spitalizat în stare critică în urma tentativei de asasinat care a avut loc vineri dimineaţă. Comitetul de Investigaţii al Rusiei, instituţia însărcinată cu anchetele sensibile, a transmis deocamdată doar că "o persoană neidentificată a tras mai multe focuri" asupra generalului într-o clădire pe şoseaua Volokolamsk, în nord-vestul Moscovei, "şi a fugit de la locul faptei". "Victima a fost transportată de urgenţă la un spital", cu răni la abdomen, braţ şi picior, a adăugat aceeaşi instituţie, într-un mesaj transmis de o purtătoare de cuvânt.

Ziarul Kommersant susţine că atacatorul, despre care scrie că ar putea fi o femeie deghizată în curier, s-ar fi luptat cu generalul la intrarea în clădire înainte de a-l împuşca. "Dorim ca generalul să supravieţuiască şi să se recupereze. Sperăm că aşa va fi", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, la conferinţa sa de presă zilnică. Dar el a evitat să comenteze dacă măsurile de securitate pentru ofiţerii de rang înalt sunt suficiente, după asasinarea a trei generali la Moscova în perioada scursă din decembrie 2014.

Cronologia asasinatelor la adresa generalilor ruşi

Ucraina nu a comentat încă atacul, dar serviciile secrete ale acesteia au comis mai multe atentate împotriva unor responsabili ruşi ori susţinători ai Kremlinului, cum au fost un celebru blogger militar rus asasinat într-un atentat cu bombă la Sankt Petersburg sau Daria Dughina, fiica lui Aleksandr Dughin, scriitor naţionalist rus apropiat al Kremlinului, ucisă tot de o bombă amplasată sub maşina sa.

La fel a fost asasinat la Moscova în decembrie 2024 generalul Igor Kirilov, comandantul trupelor de apărare radiologică, chimică şi biologică ale forţelor armate ruse, atentat care a stârnit furia lui Putin din cauza ineficienţei măsurilor de securitate pentru ofiţerii de rang înalt. Dar a urmat apoi, în decembrie anul trecut, asasinarea şi a generalului Fanil Sarvarov, şeful operaţiunilor Statului Major rus, ucis de asemenea în explozia unei maşini capcană.

