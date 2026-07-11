Cum îţi convingi copilul să mănânce legume. Metoda simplă care dă rezultate, potrivit cercetătorilor

Dacă refuză legumele la fiecare masă, soluţia s-ar putea să nu fie insistarea. Cercetătorii au identificat câteva metode simple care îi ajută pe copii să accepte mai uşor alimentele sănătoase şi să le consume pe termen lung.

Nu ameninţările şi nici negocierile nu îi conving pe copii să mănânce legume. Cercetătorii din Marea Britanie şi SUA spun că obiceiurile alimentare sănătoase se formează prin câteva gesturi simple, făcute încă din primii ani de viaţă.

Mai multe studii publicate de cercetători din cele două țări evidențiază că mici schimbări în modul în care copiii interacționează zilnic cu alimentele pot contribui la formarea unor obiceiuri alimentare sănătoase pentru tot restul vieții. Specialiștii atrag atenția că diversificarea alimentației în primii ani este esențială, în contextul în care obezitatea infantilă este în creștere și poate afecta atât sănătatea pe termen lung, cât și performanțele școlare.

Cea mai eficientă strategie este ca legumele să fie oferite cât mai des încă din primii ani de viață, de preferat chiar la începutul mesei, când copilului îi este cel mai foame, sau în porții mai generoase. Marion Hetherington, profesor de biopsihologie la Universitatea din Leeds, subliniază importanța perioadei preșcolare.

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„Dacă nu începi să crești expunerea copiilor la legume până la vârsta de cinci ani, este aproape prea târziu. Este un mesaj foarte dur, dar realitatea este că, dacă au ratat toată acea expunere, nu este imposibil, dar va fi o muncă grea”, spune aceasta.

Barbara Rolls, profesor de științe nutriționale la Universitatea de Stat din Pennsylvania, explică faptul că această metodă îi ajută pe copii să nu mănânce în exces, deoarece legumele nu mai concurează cu alimentele mai bogate în calorii.

O altă soluție recomandată este schimbarea modului în care sunt prezentate legumele în farfurie, mesele luate împreună în familie și transformarea gătitului într-o activitate plăcută. Studiile arată că, atunci când părinții pun presiune asupra copiilor, aceștia își pierd plăcerea de a mânca. În schimb, simpla joacă cu ingredientele și implicarea în pregătirea mesei îi ajută să accepte mai ușor alimente noi.

Chef-ul experimental Jozef Youssef, care a colaborat la unul dintre studiile pe această temă, explică: „Există ceva în transformarea alimentelor într-un joc și în implicarea copiilor într-o experiență senzorială care funcționează foarte bine. Atunci când se află într-un mediu relaxat, informal și lipsit de presiune, copiii sunt mult mai dispuși să se joace cu mâncarea, să guste, să încerce și să experimenteze lucruri diferite.”