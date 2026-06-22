Nu toate fructele şi legumele oferă aceleaşi beneficii pentru organism. O analiză amplă arată că doar unul din cinci oameni consumă suficiente cantităţi de flavanoli, compuşi asociaţi cu protejarea sănătăţii cardiovasculare. Prunele, merişoarele, murele şi boabele de fasole se numără printre alegerile recomandate.

Ni se spune mereu să consumăm cel puţin 5 porţii de fructe şi de legume pe zi, dar... să ştiţi că nu tot ce este colorat... munceşte la fel pentru organismul nostru.

Unele alegeri alimentare sunt mai fericite decât altele. Pentru că dincolo de cantitate, este vorba despre calitate. Pe scurt, contează mai mult ce fructe şi legume alegem, pentru că nu toate oferă aceleaşi beneficii nutriţionale.

Iar atunci când vine vorba despre sănătatea inimii, o analiză masivă realizată de universităţi de top arată că doar 1 din 5 oameni consumă suficiente cantităţi de flavanoli care protejează sănătatea cardiovasculară! Sunt acei compuşi care ne feresc celulele de stresul oxidativ şi, implicit, de îmbătrânire.

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Cum schimbăm foaia? Alegând, desigur, acele alimente recunoscute că apără inima: deschidem lista cu prunele, care conţin cea mai mare cantitate din aceşti compuşi. Merişoarele sunt şi ele în top, alături mure şi de boabele de fasole.

Şi pentru că tot este vară, consumaţi din plin şi cireşe, mere şi căpşuni, căci şi ele ne fac bine. Ţinta este să atingem 500 de miligrame de flavanoli în fiecare zi şi este mult mai simplu să ne apropiem de ea astfel, decât am opta, de pildă, pentru banane, cartofi sau salata verde, mai arată datele.