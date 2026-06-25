Când termometrele sar de 35 de grade, soarele devine greu de suportat. În zilele toride, energia scade, organismul se deshidrateaza mai repede, iar mesele grele ne pot face să ne simțim și mai obosiți. Soluția stă însă în alegeri simple: apă suficientă, alimente ușoare, dar şi multe fructe și legume de sezon. Iar dacă nu ştiţi cu ce să le combinaţi, venim noi cu nişte recomandări pe cât de gustoase, pe atât de uşor de preparat.

Alimentele bogate în proteine dar uşor de digerat, alături fructele şi legumele proaspete care ne ajută să ne rehidratăm sunt suportul nostru în zilele sufocante de vară.

În aceste zile, nu e vorba de cantitate, ci despre cum ne hidratăm şi ne hrănim. O salată de vară cu roşii zemoase, castraveţi, salată verde şi puţină brânză exact genul de alegere care te face să treci cu bine peste zilele caniculare.

"Salatele le preferă sub orice formă, că e cu brânză la grătar, că e cu piept de curcan la grătar, simpla salată grecească", a explicat Daniel Caşmir, bucătar chef.

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Chiar dacă pe caniculă ne scade pofta de mâncare, nevoia de nutrienţi a organismului rămâne constantă. Trebuie doar să facem alegerile corecte şi să nu uităm să ne hidratăm constant.

"De multe ori senzaţia de sete nu apare, dar deshidratarea poate surveni în corp. E foarte important ca din farfuria noastră măcar jumătate să fie din legume, la fiecare masă. Un sfert din farfurie e bine să fie din proteine. Să fie mai puţină carne roşie şi mai puţină carne prăjită", a spus Andreea Belu, nutriţionist.

"În perioada aceasta, mă axez mai mult pe fructe, legume, lucruri mai uşoare. Nici nu mănânc foarte mult, pentru că de la căldura asta nici nu îţi vine", a spus o tânără.

La polul opus, preparatele grele ar trebui să dispară, măcar pentru câteva zile, din meniu. Specialiștii recomandă să reducem şi consumul de alimente bogate în carbohidrați, care solicită digestia și ne pot lăsa fără energie exact atunci când organismul luptă cu temperaturile extreme.