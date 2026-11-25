Declinul natalităţii în România este rezultatul suprapunerii a două mari procese: reducerea bazei demografice feminine de vârstă fertilă şi modificarea comportamentului reproductiv, secondate de transformări economice şi sociale care influenţează deciziile privind formarea familiilor, a afirmat, miercuri, Ioan-Silviu Vîrva, vicepreşedinte al Institutului Naţional de Statistică (INS), la Conferinţa Naţională "Declinul demografic şi natalitatea la început de secol XXI".

Acesta a prezentat, în Aula Academiei Române, lucrarea "Natalitatea în România: evoluţie şi tendinţe".

"Declinul natalităţii în România este rezultatul suprapunerii a două mari procese: reducerea bazei demografice feminine de vârstă fertilă şi modificarea comportamentului reproductiv, secondate de transformări economice şi sociale care influenţează deciziile privind formarea familiei lor. Reducerea natalităţii nu reprezintă doar o problemă demografică, ci şi o problemă de sustenabilitate economică pe termen lung, prin efectele asupra ofertei de muncă, bazei de contribuabili, sistemului de pensii şi structurii consumului. Declinul demografic nu este doar o problemă a numărului de oameni pe care îi avem astăzi în ţară, ci şi o problemă strategică, de interes naţional şi, totodată, un aspect legat de capacitatea societăţii de a-şi construi viitorul", a spus vicepreşedintele INS.

El consideră, totodată, că declinul natalităţii nu reprezintă doar o evoluţie statistică şi nicio problemă care poate fi redusă la numărul copiilor născuţi într-un anumit an. "Acesta reflectă transformări profunde ale structurii populaţiei, ale comportamentului reproductiv, dar şi ale relaţiei dintre viaţa profesională şi cea personală", a subliniat Ioan-Silviu Vîrva.

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În opinia sa, datele statistice indică o tendinţă descendentă a ratei natalităţii în România.

"Dacă în jurul anului 2012 valoarea era de aproximativ 9 născuţi vii la o mie de locuitori, în 2025 aceasta ajunge la aproximativ 7 la o mie de locuitori. Dincolo de variaţiile anuale, trendul este descendent. Evoluţia ratei natalităţii evidenţiază o deteriorare a situaţiei demografice atât în România, cât şi la nivel european. De remarcat este faptul că România a trecut de la valori ale natalităţii superioare mediei europene în intervalul 2014-2023 la valori inferioare ale acesteia, ceea ce reflectă o scădere mai accentuată a natalităţii în ultimii ani", a precizat oficialul INS.

El a menţionat că, potrivit Eurostat, populaţia Uniunii Europene a crescut de la aproximativ 435 de milioane de locuitori în 2005 la 451,3 milioane la 1 ianuarie 2025, "însă această creştere a fost susţinută în ultimii ani, în principal de migraţia netă pozitivă".

Potrivit vicepreşedintelui INS, populaţia României a continuat să se reducă, să îşi continue procesul de îmbătrânire.

"Cele mai recente date statistice ne arată o populaţie rezidentă de aproximativ 19,04 milioane de persoane la 1 ianuarie 2026, valoare provizorie. O uşoară creştere înregistrată în perioada 2023-2024 a fost determinată de soldul pozitiv al migraţiei internaţionale, pe fondul sosirii refugiaţilor ucraineni şi a lucrătorilor extracomunitari. Totuşi, acest aport migrator nu a fost suficient pentru a compensa sporul natural negativ, iar populaţia a revenit la un trend descendent începând cu 2025", a explicat Vîrva.

El a afirmat, de asemenea, că ponderea populaţiei de 65 de ani şi peste a crescut de la aproximativ 17,4% în 2016 la 20,5% în 2026, iar indicele de îmbătrânire demografică de la circa 112 la 135,9 persoane vârstnice la o sută de tineri.

"Aceste schimbări arată că România se confruntă simultan cu reducerea bazei populaţiei şi cu modificarea raportului dintre generaţii. Ele nu sunt produse exclusiv de natalitate. Migraţia, mortalitatea şi structura pe vârste contribuie, de asemenea, la evoluţia populaţiei. Un element esenţial pentru înţelegerea scăderii numărului de naşteri este evoluţia populaţiei feminine de vârstă fertilă. Contingentul fertil, adică numărul femeilor cu vârste între 15 şi 49 de ani, s-a redus de la aproximativ 4,7 milioane în 2012 la circa 4 milioane în 2025. În plus, structura acestei populaţii s-a modificat. Ponderea femeilor cu vârste între 20 şi 34 de ani în totalul femeilor de vârstă fertilă a scăzut de la 42,6% la 36,7%. Această evoluţie contează deoarece naşterile sunt concentrate în anumite grupe de vârstă, iar diminuarea numerică a generaţiilor aflate la vârstele la care se înregistrează frecvent primele naşteri influenţează direct numărul total al naşterilor", a mai spus oficialul INS.

Conform acestuia, comportamentul reproductiv s-a schimbat, de asemenea, în ultimele decenii.

"Vârsta la care femeile devin mame a crescut. Nu trebuie să interpretăm aceste schimbări într-o manieră simplistă sau normativă. Decizia de a avea copii aparţine persoanelor şi familiilor. Rolul politicilor publice nu este de a impune un anumit model familial, ci de a reduce obstacolele care împiedică persoanele să îşi realizeze propriile intenţii reproductive", a subliniat Vîrva.

El mai spune că un alt plan de analiză priveşte condiţiile în care familiile cresc copiii şi posibilitatea părinţilor de a combina responsabilităţile familiale cu activitatea profesională.

"Datele statistice oferă indicii relevante despre dificultăţile de îngrijire. În 2025, dintre aproximativ 2,07 milioane de persoane care aveau în grijă copii sub 15 ani, 65,1% nu a utilizat servicii de îngrijire. Dintre motivele menţionate, 10,8% au indicat costul ridicat, iar 7,8% lipsa serviciilor sau a locurilor disponibile. Totodată, aproximativ 732.000 de persoane ocupate care aveau responsabilităţi de îngrijire, circa 40,3% s-au confruntat cu obstacole între concilierea muncii cu viaţa de familie. Pentru grupa de vârstă 25-34 de ani, ponderea femeilor care aveau responsabilităţi de îngrijire a copiilor era de 40,2% comparativ cu 23,1% în cazul bărbaţilor. Aceste date evidenţiază faptul că responsabilităţile de îngrijire sunt distribuite inegal şi că accesul la servicii rămâne o problemă pentru o parte a familiilor", a mai declarat vicepreşedintele INS.

Institutul Naţional de Cercetări Economice "Costin C. Kiriţescu", împreună cu Institutul de Prognoză Economică, Universitatea din Bucureşti, Comisia de Demografie din cadrul Secţiei de Ştiinţe Economice, Juridice şi Sociologie a Academiei Române şi Centrul pentru Analize şi Politici Economice au organizat, miercuri, la Academia Română, Conferinţa Naţională "Declinul demografic şi natalitatea la început de secol XXI".

La lucrările conferinţei au participat membri ai Academiei Române, reprezentanţi ai Institutului Naţional de Statistică, cercetători şi cadre universitare.