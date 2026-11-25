Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru joi, 26 noiembrie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Artiştii de la Trio Madera susţin un concert joi, 26 noiembrie, în Trei Beţivi Bar din Bucureşti - zilesinopti.ro

Joi, 26 noiembrie 2026, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru joi, 26 noiembrie 2026, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, joi 26 noiembrie 2026

De la ora 19.00 se joacă piese precum "Incognito", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, "Trap", la Teatrul Masca, sau "Fanteziile soțului meu aproape că m-au înnebunit", la Teatrul Elisabeta.

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Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Doctorul", la Teatrul Nottara, sau "Ne cerem scuze pentru disconfortul creat", la Teatrul Mic.

Concerte în Bucureşti, joi 26 noiembrie 2026

Britanicii de la Arab Strap susţin în premieră un concert în România, în Control Club, de la ora 19.00. Vlase şi Oigăn susţin un concert tribut The Beatles în Quantic Pub, de la ora 19.00.

Pete&Bas susţin un concert în Club Guesthouse, de la ora 20.00. Artiştii de la Trio Madera susţin un concert în Trei Beţivi Bar, de la ora 20.00.

Expoziţii în Bucureşti, joi 26 noiembrie 2026

La MINA, Muzeul de Artă Imersivă, puteţi vizita expoziţia "Dinozaurii – O călătorie imersivă în Lumea Preistorică".

La Art Safari puteţi vizita expoziţii precum "Brâncuși și muzele sale", "Război și Pace" sau "Noua climă | Suntem pregătiți?".