Un solist de 12 ani din campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, invitat de onoare.

Un copil de 12 ani din Craiova va avea ocazia să cânte alături de unul dintre cele mai cunoscute coruri din România, în fața publicului de la Sala Palatului. David Crăciun, tânărul solist inclus în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, va fi invitatul de onoare al spectacolului „Colinde de Suflet”, programat pe 21 decembrie. Concertul îi reunește pe Grupul Psaltic Tronos, Vlăduța Lupău și Orchestra Metropolitană București și se desfășoară în parteneriat cu Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Pentru Tronos, concertele de colinde din preajma Crăciunului au devenit o tradiție. Grupul condus de arhidiaconul Mihail Bucă, protopsaltul Catedralei Patriarhale, a fost înființat în 1997 și a contribuit la popularizarea muzicii psaltice de tradiție bizantină. Colindele interpretate de membrii săi păstrează specificul cântării bisericești, dar au ajuns de-a lungul anilor și pe marile scene de concert din țară.

Spectacolul din 21 decembrie propune o formulă muzicală în care vocile Tronos vor fi însoțite de Orchestra Metropolitană București, dirijată de Daniel Jinga, și de Vlăduța Lupău. Artiștii au cântat împreună și în decembrie 2025, la Sala Palatului, iar anul acesta revin cu un nou program de colinde.

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Printre invitații serii se va afla David Crăciun, care, deși are numai 12 ani, a acumulat deja experiența unor concerte alături de muzicieni profesioniști. David a început studiul canto-ului la șapte ani și a participat la numeroase concursuri naționale și internaționale, câștigând, printre altele, Trofeul Festivalului „Voice Up”, premiul al II-lea la „Golden Voices” și Trofeul Festivalului „Vocea Domnului de Rouă”.

Elev la Colegiul Național Pedagogic „Ștefan Velovan” din Craiova, tânărul a atras atenția și prin apariția în spectacolul „Hollywood in Songs” al Filarmonicii Oltenia. A cântat alături de Corala Academică și Sympho Band, devenind cel mai tânăr solist care a participat la un asemenea proiect al instituției în ultimii 20 de ani.

Această experiență, împreună cu rezultatele obținute la competițiile muzicale, i-a adus includerea în campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”. Proiectul Fundației Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României urmărește identificarea și promovarea copiilor și tinerilor care obțin performanțe în educație, cultură, știință și sport.

De această dată, parteneriatul fundației cu organizatorii concertului „Colinde de Suflet” îi oferă lui David posibilitatea de a-și continua experiența de scenă într-un spectacol care reunește artiști cu parcursuri muzicale diferite.

Tânărul solist va cânta împreună cu membrii Grupului Psaltic Tronos în câteva momente special pregătite pentru concert.