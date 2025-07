Evenimente în Bucureşti, joi 10 iulie. Ce nu trebuie să ratezi

Joi, 10 iulie, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru joi, 10 iulie 2025, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, joi 10 iulie

Ziua de teatru începe de la ora 18.30, când avem o nouă reprezentaţie a piesei "Nicio pastilă magică", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Media. De la ora 19.30 se joacă "Iubire dublu distilată", la Teatrul Roșu, şi "O noapte furtunoasă", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Studio.

De la ora 20.00 se joacă piese precum "O zi din viața unui politician fericit", la Teatrul Nou, "O noapte furtunoasă", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Mare, sau "Soţ de vânzare", la Restaurant Elisabeta.

Concerte în Bucureşti, joi 10 iulie

Artistul englez Morrissey susţine un concert la Arenele Romane, de la ora 19.00. Cei de la Moonlight Breakfast susţin un concert în Quantic Pub, de la ora 19.00.

La Ateneul Român, de la ora 19.00, avem un nou concert din seria "An Evening Of Emotions", trupa OCRU susţine un concert în The Coffee Shop Constituției, de la ora 20.00, iar Loredana Căvășdan susţine un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00.

Petreceri în Bucureşti, joi 10 iulie

Pentru că este deja joi seara, ne bucurăm din plin de o mulţime de petreceri organizate în Bucureşti. De exemplu, în Private Hell Club, de la ora 21.00, avem Hellaoke – Rock Karaoke. În Control Club, de la ora 22.00, avem o petrecere unde atmosfera va fi întreţinută de Ground Control şi Leo.

În Naive, de la ora 20.00, avem o petrecere intitulată "Remember Disco Nights", iar în T5 Social, de la ora 19.00, avem o nouă petrecere din seria "Trivia Night".

