Mesaje şi felicitări de Revelion. Gânduri sincere pentru Anul Nou

La finalul unui an, mesajele de Anul Nou au o putere emoțională deosebită: ele exprimă speranța pentru un început proaspăt, recunoștința pentru ceea ce am trăit și încrederea că urmează clipe frumoase. Fie că sunt simple sau elaborate, serioase sau amuzante, aceste urări au capacitatea de a apropia oamenii, de a transmite că ne pasă și că ne dorim pentru cei dragi tot ceea ce este mai bun.

Anul Nou aduce cu sine o energie aparte: dorința de a lăsa în urmă ce a fost greu și de a păși cu speranță într-un nou capitol. Fie că ne petrecem Revelionul în familie, alături de prieteni sau în liniște acasă, cu toții simțim nevoia să transmitem gânduri frumoase, profunde sau amuzante, celor pe care îi prețuim. Dacă nu aveţi destulă inspirație pentru a compune un mesaj emoționant sau amuzant, în funcţie de persoana căreia doriţi să îi transmiteţi un gând bun, puteţi alege unul dintre mesajele de mai jos.

Mesaje de "La mulți ani" pentru Anul Nou

E momentul în care dorim ca toate gândurile bune să se transforme în vorbe frumoase, iar urările noastre să atingă sufletele celor care ne sunt aproape:

"Fie ca anul care începe să-ţi aştearnă în cale potecă netedă, vegheată de steluţe norocoase şi îngeri bălai! Iar dorinţele tale, toate-toate să se împlinească, câte una în fiecare zi! La mulţi ani!”

"Sufletul tău să vibreze în armonie şi pace, iubirea să te primească în braţele-i pline de caldură, iar norocul să te urmeze oriunde. Anul ce a venit să te ajute să descoperi minunea unei vieţi împlinite.”

"Fie ca anul nou să-ți aducă doar împliniri sufletești și profesionale. Îți doresc un nou an prosper, plin de realizări și, cel mai important, sănătate din belșug."

"Înțelepciunea să-ți fie călăuză în noul an, iar forțele binelui să se adune în jurul tău. Îți doresc un 2025 plin de fericire, iubire și oameni dragi sufletului tău."

„La mulţi ani cu veselie, sănătate pe vecie, casă plină de bucate, dragoste pe săturate, bani la greu, noroc cu carul, ce doriţi şi… Sus paharul!”

„Cel mai bun an să fie cel ce începe pe 1 ianuarie! La mulți ani!”

"Dumnezeu să te binecuvânteze şi să te ţină sănătos! Îţi doresc ca Anul Nou să-ţi aducă noroc, pace în suflet şi-n gândire! La mulţi ani!"

Felicitări de Revelion

Pe lângă urările tradiționale, există și formulări elegante și pline de căldură, potrivite pentru a fi adresate prietenilor, colegilor sau persoanelor dragi:

"Îți doresc toate cele bune în noul an. Să începi perfect cu luna Ianuarie, să ai parte de dragoste în Februarie, să fii înconjurat de pace în Martie, să nu ai nicio grijă în Aprilie, să fii fericit în Mai, să zâmbești din Iunie până în Noiembrie, și să te bucuri în Decembrie. La mulți ani!”

„Să aveți gândul cel bun, sănătate și noroc, ca să vă meargă din plin în 2026!”

„Spune anului ce vine să îţi aducă numai bine. Şi mai spune-i să îţi dea tot ce vrea inima ta: fericire, sănătate. La mulţi ani 2026!”

"2026 să-ți fie plin de noroc și iubire. Plin de dragoste și fericire. Plin de oameni dragi ție. Să-ți fie, așadar, cel mai bun an"

"Nou este anul ce vine, noi sunt visele noastre, noi sunt dorinţele nostre, noi sunt spiritele noastre, dar călduroasele mele urări sunt pentru totdeauna! Un An Nou cum ai visat!”

"Fie ca Anul Nou să-ţi aducă liniştea şi împăcarea şi să-ţi ofere şansa de a-i face pe toţi dragi ţie fericiţi! La mulţi ani frumoşi!"

"Fie ca gândurile mele pentru tine să se concretizeze în noul an. Îți doresc aventură, amintiri memorabile, oameni minunțați și dragoste multă din partea oamenilor pe care-i iubești la rândul tău. Să fie un 2026 cu noroc, cu noi lecții, cu inimi pline de bucurie și cu sănătate din belșug. Fie ca 2026 să fie așa cum ți-ai dorit"

"În fiecare picătură a şampaniei pe care o bei în cinstea noului an sunt urările mele de bine, pline de cele mai frumoase şi călduroase gânduri! Un 2026 minunat!”

„Anul Nou să îți dăruiască sănătate, pace în suflet şi prosperitate pentru tine şi familie. La mulţi ani!”

Mesaje care ajung la suflet

Unii dintre noi caută cuvinte care pătrund dincolo de obișnuitele urări și ating zonele cele mai sensibile ale inimii:

Urări haioase de Anul Nou

Pentru cei cu simțul umorului, Revelionul este ocazia perfectă pentru a transmite mesaje haioase care să aducă zâmbete încă de la începutul anului:

"La mulţi ani cu sănătate. Domnul să vă dea de toate. Poate un strop de fericire, poate unul de iubire, poate unul de noroc, poate toate la un loc”

"Fără fiţe, fără poante, la mulţi ani cu sănătate! Criza vine, criza trece, noi mereu vom petrece!”

"Ieri e istorie, mâine e mister, azi este un dar. Un dar de împărţit cu cei dragi. La mulţi ani şi un an nou fericit!"

"Noul An să vă aducă belşug în casă, bucate pe masă, valută în cont, un iaht în port, motor pe autostradă şi vecinii ca să vadă. La mulţi ani!”

„Viața mea ar fi goală fără tine, iar contul meu bancar ar fi plin. Un an nou fericit împreună!”

"Dacă nu te cunoșteam, în 2026 trist intram. Dar acum că ești aici, eu sunt cel mai fericit"

Nu vă voi ura mai mult succes. Ați avut deja destul. 2026 ar trebui să fie anul meu! La mulţi ani, mie!”

