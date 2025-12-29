Programul băncilor de Anul Nou 2026. Când vor fi deschise băncile în perioada Revelionului

În perioada Anului Nou, băncile din România vor funcționa după un program modificat. Majoritatea sucursalelor vor fi închise pe 1 și 2 ianuarie, precum și pe 6 și 7 ianuarie.

Iată programul principalelor bănci din România de Anul Nou 2026.

Program BCR de Anul Nou 2026

De Anul Nou, Banca Comercială Română (BCR) le oferă clienților săi acces continuu la servicii bancare prin platforma digitală George, Contact Center și prin ATM-uri și echipamente multifuncționale, chiar și atunci când unitățile fizice ale băncii sunt închise.

Unitățile BCR și centrele de afaceri corporate vor fi închise pe 1-2 ianuarie și 6-7 ianuarie 2026. În zilele de 31 decembrie, programul cu publicul va fi redus, până la orele 14:00. Excepție fac unitățile din centrele comerciale precum Polus Cluj, IKEA Timișoara, Park Lake și Mall Băneasa din București, care vor funcționa conform programului magazinelor.

Prin aplicația George, clienții pot realiza majoritatea operațiunilor bancare, inclusiv deschiderea conturilor, verificarea soldurilor, transferuri interne și internaționale, plăți facturi sau utilități, managementul cardurilor, schimb valutar, accesarea creditelor și refinanțarea acestora, precum și achiziția de asigurări. ATM-urile și echipamentele Easy 24 Banking funcționează permanent, permițând depuneri și retrageri de numerar, plăți, transferuri și alte operațiuni, inclusiv în euro. Zonele Easy 24 Banking, automatizate complet, sunt disponibile 24/7 și permit efectuarea operațiunilor bancare fără intervenție umană.

Program Raiffeisen Bank de Anul Nou 2026

Raiffeisen Bank anunță că pe 1 ianuarie, 2 ianuarie, 6 ianuarie și 7 ianuarie 2026 unitățile Raiffeisen Bank sunt închise, cu excepția unităților din centrele comerciale care au un program special.

Program Banca Transilvania de Anul Nou 2026

În perioada Revelionului, unitățile BT vor funcționa după un program special:

30 Decembrie – program normal în toate unitățile BT.

31 Decembrie – până la ora 16:00 în toate unitățile.

1 Ianuarie – toate agențiile vor fi închise.

2 Ianuarie – între 12:00 și 18:00 în unitățile din centrele comerciale.

3-4 Ianuarie – program normal în toate unitățile BT din centrele comerciale.

5 Ianuarie – program normal în toate unitățile BT.

6-7 Ianuarie – între 12:00 și 18:00 ne găsești în unitățile din centrele comerciale.

Programul este adaptat în funcție de orarul centrelor comerciale. Operațiuni disponibile în zilele de 2 Ianuarie și 6-7 Ianuarie 2026 – toată gama de operațiuni cu excepția: depuneri și retrageri de numerar; transferuri și schimburi valutare; constituiri și desființări depozite; gestiune popriri și conturi poprite.

Program ING Bank de Anul Nou 2026

Toate agențiile fizice ING vor fi închise pe 1 și 2 ianuarie. Pe 31 decembrie, unitățile vor avea program scurt, în general până în jurul orei 14:00. Cu toate acestea, clienții vor avea acces continuu la serviciile bancare prin aplicația mobilă ING, iar automatele de numerar vor funcționa normal, asigurând retrageri și alte operațiuni esențiale.

Program UNICREDIT de Anul Nou 2026

Banca Unicredit anunță că, în perioada 1-2 ianuarie și 6-7 ianuarie 2026, toate unitățile bancare vor fi închise. Pe 31 decembrie, băncile vor funcționa doar între orele 9:00 și 13:30, banca recomandând clienților să efectueze operațiunile importante înainte de sărbători.

Program CEC BANK de Anul Nou 2026

CEC Bank anunță că angajații săi vor fi liberi în zilele de 1 și 2 ianuarie 2026, precum și pe 6 și 7 ianuarie 2026, urmând tradiția de a acorda personalului zile libere în sărbători.

CEC Bank a luat toate măsurile pentru ca, în zilele care sunt declarate nebancare, clienții să aibă acces la disponibilitățile și la serviciile bancare oricând, folosind platformele de Internet Banking și de Mobile Banking. De asemenea, rețeaua de ATM-uri și aparate multifuncționale (MFM-uri) pentru plăți va funcționa 24 de ore din 24.

