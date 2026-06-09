Evenimente în Bucureşti, miercuri 10 iunie. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru miercuri, 10 iunie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Abia au trecut câteva zeci de ore din această săptămână şi poate cei mai mulţi dintre bucureşteni încă sunt implicaţi total în ceea ce înseamnă muncă dar chiar şi aşa considerăm că oamenii ar trebui să caute portiţe în program pentru a se bucura de diferite evenimente care să-i facă să uite de grijile zilei.

Astfel că am decis să venim, ca de obicei, în faţa dumneavoastră cu câteva recomandări de evenimente care v-ar putea ajuta, miercuri, 10 iunie, să uitaţi de ceea ce vă produce bătăi de cap în cadrul programului normal de lucru.

Piese de teatru în Bucureşti, miercuri 10 iunie

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De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Familia Addams", la Teatrul Excelsior, "Meciul de handbal", la Teatrul Metropolis - Sala Mare, sau "Titanic vals", la Teatrul Naţional Bucureşti.

Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Casa de la țară", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Studio, sau "Așteptându-l pe Ulise", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Mică, în timp ce de la ora 20.00 se joacă "Fanteziile soțului meu aproape că m-au înnebunit", la Teatrul Elisabeta.

Concerte în Bucureşti, miercuri 10 iunie

Trupa Bosquito susţine un concert în Quantic Pub, de la ora 19.00. Grupul Rostopasca susţine un concert în Control Club, de la ora 20.00.

Pe cei de la Carla’s Dreams îi puteţi vedea în concert la Berăria H, de la ora 21.00, iar Anais Vacariu susţine concertul de debut în Expirat Halele Carol, de la ora 21.30.

Expoziţii în Bucureşti, miercuri 10 iunie

La Palatul Şuţu poate fi vizitată expoziţia "Între realismul socialist și comunismul național".

La Muzeul Theodor Aman poate fi vizitată expoziţia "Aman – linie, punct".