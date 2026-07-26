Istoria se scrie, de acum, şi cu ajutorul inteligenţei artificiale. La Castelul Corvinilor din Hunedoara, turiştii sunt întâmpinaţi de roboţi şi au chiar ocazia de a vorbi cu Iancu de Hunedoara, bineînţeles, cu ajutorul realităţii virtuale. Curioşiii au avut ocazia să vadă cum poate da tehnologia o nouă viaţă patrimoniului cultural.

Castelul Corvinilor a devenit zilele acestea locul în care istoria și tehnologia s-au întâlnit într-un mod spectaculos.

"Avem imprimantă 3D care imprimă tot felul de brelocuri, gravează, avem ateliere de facepainting, dar avem şi un atelier extrem de interesant unde, prin intermediul unor ochelari VR, doritorii pot să-i pună întrebări, uneori foarte persoanle, lui Iancu de Hunedoara", spune Sorin Tincu, manager Castelul Corvinilor.

Vizitatorii au admirat mai multe ateliere interactive cu inteligență artificială, iar la eveniment au participat şi specialişti în tehnologie.

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"Venim de la Universiatea Tehnică din Cluj-Napoca de la departamentul de robotică şi evident că anul Iancu de Hunedoara nu putea să lipsească o trecere şi o punte de legătură în timp între ce a fost atunci şi ce este acuma", spune Stelian Brad, decan Univ. Tehnică Cluj-Napoca.

Reacțiile celor care au trecut pragul castelului nu au întârziat să apară. Atenţia acestora a fost captivată de un robeţel care i-a întâmpinat şi a interacţionat cu ei.

"Foarte wow, nu m-am aşteptat la aşa, foarte cool noua tehnologie şi ce va urma".

"Mi-a plăcut că ne-a făcut inimioare şi a bătut palma cu mine".

"Mi-au plăcut picturile foarte mult şi sala fetelor", spun copiii.

Noile tehnologii i-au cucerit pe toţi.

"Aici facem o reproducere cu ajutorul scanării 3D, ce facem noi, scanăm obiectul care este spart şi este format din mai multe elemente şi cu ajutorul acestui scaner luăm textura pe care o are obiectul şi putem să-l reproducem în timp real", spune un băiat.

Organizatorii spun că și-au propus să aducă patrimoniul mai aproape de public prin mijloace moderne. Evenimentul face parte din seria evenimentelor dedicate Anului Iancu de Hunedoara și își propune să demonstreze că tehnologia se poate îmbina cu istoria.