Jennifer Lopez a împlinit 57 de ani. Petrecerea cu fast a vedetei, organizată de românca Anastasia Soare

Sărbătoare mare în lumea showbizului. Faimoasa divă Jennifer Lopez a împlinit 57 de ani. Petrecerea, organizată de românca Anastasia Soare, a avut loc într-un restaurant exclusivist din Paris.

Într-o rochie spectaculoasă, acoperită de la un capăt la altul cu diamante, "Jenny from the Block" a sărbătorit la nivel înalt, exact așa cum știe mai bine, diva latino a urcat pe mese, a ridicat sala în picioare și a dansat fără rețineri în fața invitaților.

Locația aleasă a fost pe măsură: un restaurant exclusivist din inima capitalei Franței, chiar în perioada în care atenția întregii lumi era ațintită asupra Săptămânii Modei Haute Couture.

Evenimentul a fost organizat de românca Anastasia Soare

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Evenimentul extravagant a fost organizat până în cel mai mic detaliu de buna ei prietenă, românca Anastasia Soare. Cunoscută la Hollywood drept "Regina Sprâncenelor", aceasta are o legătură specială cu diva americană, care durează de mai bine de trei decenii. Anastasia s-a asigurat că momentul culminant al nopții a fost la înălțime: un tort spectaculos în stil Chantilly, decorat generos cu fructe de pădure proaspete și bezea flambată.

Cu peste 80 de milioane de discuri vândute și o carieră fabuloasă în muzică și film, vedeta de origine portoricană rămâne un adevărat fenomen global și una dintre cele mai influente artiste latino din toate timpurile.