Evenimente în Bucureşti, vineri 24 iulie. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru vineri, 24 iulie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Piesa de teatru "Terapie în trei" se joacă vineri, 24 iulie, la Teatrul Roşu din Bucureşti - zilesinopti.ro

Vineri, 24 iulie 2026, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru vineri, 24 iulie 2026, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii, evenimente sportive sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, vineri 24 iulie

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În cadrul InLight Theater Festival 2026, la Teatrul Unteatru avem "Dramma dell’Infinito", de la ora 19.00, şi "Ultima zi", de la ora 20.30.

De la ora 19.30, la Teatrul Roşu se joacă piesa "Terapie în trei", în regia lui Radu Gabriel, cu Maria Radu, Luminița Bucur și Oleg Apostol.

Concerte în Bucureşti, vineri 24 iulie

Trupa Vița de Vie susţine un concert aniversar la Arenele Romane, de la ora 19.00. Anal Vomit, Rise Of Tyrants şi Wräthhammer susţin un concert în Quantic Pub, de la ora 19.00.

Lele susţine un concert special de ziua lui pe terasa Berăriei H, de la ora 20.15. Artiştii de la The Magnifics susţin un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.30.

Petreceri în Bucureşti, vineri 24 iulie

De la ora 21.00, în B52 The Club sunteţi aşteptaţi la o petrecere intitulată "MTV Rocks Party".

În Gilda Music Lounge, de la ora 22.00 sunteţi aşteptaţi la o petrecere intitulată "Sunkissed Rituals".