Trăim una dintre cele mai fierbinţi veri, soarele e tot mai puternic, la fel şi pericolul de pe pielea noastră. Orice schimbare ne poate costa scump. În România, incidența cancerului de piele este în creștere, cu peste 2.500 de români diagnosticați anual cu forme grave. Problema este că mulţi ajung mult prea târziu la medic, când boala e deja instalată. Dermatologii spun că verificarea regulată a pielii este unul dintre cele mai simple gesturi de prevenție, mai ales în sezonul în care expunerea la soare este mai mare.

"Nu mi le verific, nu ştiu câte am. Am sesizat zilele astea că mi-a apărut una nouă. Pe asta nu o aveam până acum", spune Alex, 25 de ani.

Până la 25 de ani, Alex nu a fost niciodată la un dermatolog. Nici nu a avut motive de îngrijorare.

Alex: Familia mi-a zis să merg la un dermatolog. Ştiu că sunt periculoase.

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Reporter: Obişnuieşti să te dai cu cremă de protecţie?

Alex: Nu, dar ar trebui.

Din cauza expunerii la soare, unele alunițe apar din senin, iar altele, existente de ani de zile, își pot schimba forma, culoarea sau dimensiunea. Deși la prima vedere pot părea inofensive, medicii avertizează că unele dintre ele pot ascunde un risc de cancer de piele, tot mai des diagnosticat în ultimii ani.

Organizaţia mondială a sănătăţii raportează anual între 2 şi 3 milioane de cazuri de cancer de piele non-melanom și aproximativ 130.000 de mii de cazuri de melanom.

Melanomul este dintre cele mai agresive cancere care există.

"Celelalte 2 tipuri de cancere care există Carcinomul bazocelular si spinocelular sunt mai blânde", explică Alice Brânzea, medic.

"Am cunoștințe, de o simplă aluniţă găsită în cap a mers la dermatolog și s-a aflat că e cancerigenă de atunci m-am speriat şi periodic mă uit dacă mi-a apărut ceva", spune Marius, 40 de ani.

Multe alunițe suspecte sunt observate chiar și în cabinetele de cosmetică. Andreea, cosmeticiană cu experiență, a trimis numeroase cliente la dermatolog pentru verificări.

"Sunt cliente care au ajuns la medic în urma sfaturilor și mi-au mulţumit. Le-au prins în stare incipientă. Există şi un aparat fotofinder care face harta aluniţelor", menţionează Andreea Sărghie, cosmetician.

Cu cât se ajunge mai devreme în cabinetul medicului, cu atât este mai bine. Descoperit la timp, cancerul de piele poate fi tratat cu succes. Șansele de supraviețuire sunt de peste 90% înainte ca boala să se agraveze.

Pacient: Vreau sa îmi spuneţi dacă îmi recomandaţi să mi-o scoateţi, dacă ar trebui să îmi fac griji.

Medic: O aluniţă fără probleme, o aluniţă simetrică. Poate fi scoasă chirurgical, asta înseamnă o cicatrice de tip tăietură, urmată de sutură sau poate fi îndepărtată prin procedură laser.

Femeie: De 26 de ani merg la dermatolog.

Reporter: V-aţi scos vreodată o aluniţă?

Femeie: Da, da.

Reporter: De ce?

Femeie: Pentru că mi s-a părut că se întindea. Fac tratament biologic.

Semnele care ar trebui să îți atragă atenția

Chiar și noi putem observa anumite semne de alarmă la nivelul pielii. Ne putem orienta după regula ABCDE, folosită de dermatologi la nivel internațional: asimetrie, bordură, culoare, dimensiune, evolutie.

Margini neregulate, dantelate, diferite faţă de o aluniţă normală care prezintă margini netede, bine delimitate. Vedem culoare închisă, brun închis, câteodată chiar negru. Diametru peste 6 milimetri. Cel mai important criteriu este criteriu de evoluţie, adică o aluniţă care se modifică în timp.

Femeie: Nu mi le verific.

Reporter: Ştiţi regula a,b,c,c d?

Femeie: Nu.

"Am văzut că apar altele mai noi", spune o fată.

Reporter: Le-ați controlat vreodată la dermatolog?

Femeie: Da. Una pe care o am de mult. Nu e periculoasă, am făcut şi biopsie.

Claudia nu amână niciodată controalele dermatologice. Mama ei a fost diagnosticată cu melanom, în urmă cu 7 ani, iar faptul că a ajuns la medic în timp util, a salvat-o.

Femeie: Din fericire a fost o fază începătoare și a fost ok, nu are recurenţă momentan.

Reporter: Ştiți de unde a apărut?

Femeie: De la soare. A apărut dintr-o dată şi a crescut rapid. De aia a fost să verifice. Nu se aştepta să fie.

Ca să micşorăm riscurile unui astfel de diagnostic, SPF-ul trebuie să facă parte din rutina zilnică, nu doar din bagajul pentru vacanţa la mare. Ajută să purtăm hainele lejere, din materiale organice, pălărie, dar şi să evităm soarele la orele de vârf.

Reporter: Aplicaţi SPF?

Bărbat: Nu.

Reporter: Nici pe aluniţe?

Bărbat: Nu, nu.

Reporter: Cum vă protejaţi de soare?

Persoană: Factor de protecţie 50.

Deşi este tratabil, în România, melanomul este adesea diagnosticat prea târziu. Unul din patru pacienți ajunge la medic într-un stadiu avansat, iar țara noastră are cea mai mare rată a mortalității pentru melanom metastatic din Europa: jumătate dintre românii diagnosticați cu cancer nu supraviețuiesc pentru că amână vizita la medic.