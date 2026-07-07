Românii pot verifica în doar câteva minute dacă figurează ca asigurați în sistemul public de sănătate, fără să fie nevoie să meargă la sediul Casei de Asigurări de Sănătate. Verificarea se face online, iar în cazul în care sistemul arată că nu ai calitatea de asigurat, există mai multe soluții pentru remedierea situației.

Cum verifici dacă eşti asigurat CNAS în 2026. Ce faci dacă nu figurezi ca asigurat la Sănătate - Arhiva Observator

Fie că te-ai angajat recent, ți-ai schimbat locul de muncă sau vrei doar să te asiguri că poți beneficia de servicii medicale decontate, verificarea calității de asigurat este recomandată. Procedura se face online și durează doar câteva minute, însă există și situații în care sistemul poate afișa că nu ești asigurat, chiar dacă ai acest drept.

Dacă vrei să afli dacă ești asigurat la CNAS în 2026 sau ai descoperit că nu figurezi în evidențe, iată ce pași trebuie să urmezi și cui trebuie să te adresezi.

Cum poţi verifica dacă eşti asigurat la Casa de Sănătate în 2026

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Calitatea de asigurat poate fi verificată online, prin intermediul platformei puse la dispoziție de Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Pentru verificare este nevoie doar de Codul Numeric Personal (CNP), iar rezultatul este afișat aproape instantaneu.

După accesarea platformei dedicate, utilizatorul trebuie să introducă CNP-ul, să completeze codul de verificare și să confirme solicitarea. Sistemul va afișa dacă persoana are sau nu calitatea de asigurat, categoria în care este încadrată și, în unele cazuri, informații despre cardul național de sănătate.

Verificarea este gratuită și poate fi făcută ori de câte ori este nevoie, fără a fi necesară deplasarea la sediul unei case de asigurări de sănătate.

Ce înseamnă dacă nu figurezi ca asigurat şi ce este de făcut

Dacă platforma CNAS arată că nu ai calitatea de asigurat, primul pas este să verifici dacă informațiile din sistem sunt actualizate. În unele cazuri, transmiterea datelor de către angajator sau procesarea contribuțiilor poate dura, iar baza de date nu este actualizată imediat.

Dacă ești salariat, este recomandat să discuți cu angajatorul pentru a verifica dacă declarațiile fiscale au fost depuse și dacă obligațiile privind contribuția la sănătate au fost îndeplinite.

Persoanele fizice autorizate, cele care obțin venituri din activități independente sau cele care își plătesc individual contribuția la sănătate trebuie să verifice dacă declarațiile fiscale au fost depuse corect și dacă plata contribuției a fost înregistrată.

În situația în care problema persistă, următorul pas este contactarea casei județene de asigurări de sănătate de care aparții. Reprezentanții instituției pot verifica situația și pot solicita documente care să dovedească dreptul la asigurare, precum contractul de muncă, adeverința de salariat, dovada plății contribuției sau alte acte relevante.

De ce este important să verifici calitatea de asigurat

Mulți români află că există probleme în evidențele CNAS abia în momentul în care ajung la medic sau au nevoie de o investigație medicală. Dacă sistemul nu confirmă statutul de asigurat, anumite servicii medicale pot să nu mai fie decontate până la clarificarea situației.

De aceea, specialiștii recomandă verificarea statutului de asigurat mai ales după schimbarea locului de muncă, începerea unei activități independente, încetarea unui contract de muncă sau după alte modificări care pot influența plata contribuției la sănătate.

Cine beneficiază de asigurare de sănătate

În sistemul public de sănătate sunt asigurate mai multe categorii de persoane, potrivit legislației în vigoare. Printre acestea se numără salariații, pensionarii, copiii, elevii și studenții care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, persoanele aflate în concediu pentru creșterea copilului, șomerii indemnizați și cei care achită contribuția la sănătate.

Există și categorii de persoane care beneficiază de asigurare fără plata contribuției, în condițiile stabilite de legislația în vigoare.

De ce apar erori în sistemul CNAS

Lipsa calității de asigurat în evidențele CNAS nu înseamnă întotdeauna că persoana și-a pierdut acest drept. De multe ori este vorba despre întârzieri în actualizarea bazelor de date, erori de raportare sau modificări recente ale situației fiscale ori profesionale.

Din acest motiv, înainte de a considera că nu mai ești asigurat, este recomandat să verifici informațiile și să contactezi instituțiile competente pentru clarificarea situației.

Cum poți evita problemele

Specialiștii recomandă verificarea periodică a statutului de asigurat, în special înaintea unor consultații importante, a unei internări sau atunci când intervin schimbări privind locul de muncă ori statutul profesional. O verificare făcută din timp poate evita situațiile neplăcute în care accesul la servicii medicale este întârziat din cauza unor neconcordanțe în sistem.