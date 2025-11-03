Într-un pătuț de spital, un bebeluș de doar patru luni își trăiește zilele între perfuzii, ecografii și speranțe. Amelia, o fetiță venită pe lume după ani de așteptare și rugăciuni, a fost diagnosticată cu neuroblastom — o formă rară și agresivă de cancer .

La 4 luni, Amelia are nevoie de 100.000 de euro pentru a învinge cancerul

Singura ei șansă de supraviețuire este tratamentul la Spitalul Gustave Roussy din Franța, ale cărui costuri depășesc 100.000 de euro, iar fiecare zi care trece poate face diferența între viață și moarte. Împreună o putem ajuta să înceapă lupta cu cancerul donând 2 euro printr-un SMS trimis la 8848.

Pe 27 mai 2025, părinții Ameliei, Alexandra și Alexandru Constantin din jud. Ilfov, și-au strâns pentru prima dată fetița în brațe. A fost o minune a medicinei și a credinței. Mama a trecut printr-o complicație extrem de rară și a fost nevoită să facă injecții zilnice pentru a o putea aduce pe lume.

Totul părea în regulă. Dar, la un control de rutină, mama, dintr-un instinct pe care doar o mamă îl poate avea, i-a cerut medicului să verifice și abdomenul fetiței. Acel gest i-a salvat viața: medicul a descoperit o formațiune suspectă pe glanda suprarenală.

Articolul continuă după reclamă

Câteva zile mai târziu, la Spitalul Marie Curie, lumea familiei s-a prăbușit. Diagnosticul: neuroblastom suprarenalian drept. Amelia avea doar cinci săptămâni.

Între speranță și disperare

La început, medicii au recomandat protocolul „wait and watch” — așteptare și monitorizare, în speranța că tumora s-ar putea resorbi singură. Dar pentru părinți, a fost imposibil să trăiască cu gândul că în trupul firav al copilului lor crește o boală nemiloasă.

Așa au ajuns la Spitalul Gustave Roussy din Franța, unul dintre cele mai bune centre de oncologie pediatrică din lume. Acolo, investigațiile au confirmat diagnosticul, dar fără metastaze. Pentru o clipă, familia a îndrăznit să spere din nou.

Din păcate, după mai puțin de o săptămână, la revenirea în România, ecografia de control a arătat că tumora crescuse cu 20% și apăruseră deja metastaze la ficat. Speranța s-a transformat în urgență. Boala nu așteaptă.

Timpul nu are răbdare

Acum tumora a ajuns la peste 4 centimetri. Medicii estimează că tratamentul cu chimioterapie trebuie început urgent. Rezultatul biopsiei trimise în Olanda urmează să confirme tipul exact de cancer — un detaliu crucial pentru stabilirea tratamentului corect.

Tratamentul va fi lung și dureros: patru luni de chimioterapie, o operație complicată și încă o lună de recuperare în spital. Amelia va avea nevoie de sprijin constant, iar costurile sunt uriașe pentru o familie care își dorește doar ca fetița lor să trăiască: minimum 100.000 de euro.

Un apel din inimă: Ajutați-o pe Amelia să trăiască!

Astăzi, viața Ameliei depinde de solidaritatea noastră. De fiecare donație, de fiecare gest, de fiecare inimă care alege să nu rămână indiferentă.

Orice donație către Fundația Mereu Aproape o apropie pe Amelia de vindecare. Împreună îi putem reda copilăria. Donează și tu pentru Amelia!

Donează 2 EURO prin SMS la 8848 (număr fără recurență)

Sau donează prin conturile Fundației Mereu Aproape:

RON: RO86BTRL000AJUTEU8848RON

EUR: RO32BTRL000AJUTEU8848EUR

Cod SWIFT: BTRLRO22

CIF: 18212553

Amelia are nevoie de noi acum. Fiecare clipă contează. Împreună, putem transforma durerea în speranță și speranța în viață.

