Evenimente în Bucureşti, în weekendul 31 ianuarie - 1 februarie. Ce nu trebuie să ratezi

Ca de obicei, ne aşteaptă un weekend extrem de încărcat în Bucureşti, sâmbătă, 31 ianuarie, şi duminică, 1 februarie, fiind organizate numeroase evenimente în Capitală, de la piese de teatru sau evenimente sportive şi până la spectacole sau concerte.

După încă o săptămână complicată la lucru, mulţi bucureşteni au timp liber în weekend şi se pot bucura de numeroase evenimente organizate în Capitală, mai ales în condiţiile în care numărul de evenimente organizate este în creştere.

Ca de obicei, sunt evenimente pentru toate gusturile în Capitală, de la piese de teatru pentru cei mari şi pentru cei mici şi până la evenimente sportive, expoziţii, concerte şi aşa mai departe.

Piese de teatru în Bucureşti, în weekendul 31 ianuarie - 1 februarie

Sâmbătă, 31 ianuarie, ziua de teatru începe încă de la ora 11.00, când se joacă piesa pentru copii "Ursul păcălit de vulpe", la Teatrul Amzei. De la ora 16.00 se joacă "Bucătarii", la Teatrul Elisabeta, iar de la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Hedda Gabler", la Teatrul Naţional Bucureşti, "Aproape", la Teatrul Excelsior, "Comedia erorilor", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, sau "Extrem", la FF Theatre.

Duminică, 1 februarie, ziua de teatru începe încă de la ora 10.00, când se joacă piesele pentru copii "Greierele și Furnica", la Teatrul Amzei, şi "Motanul Încălţat", la Teatrul Țăndărică. De la ora 16.00 se joacă "Musafirul", la Teatrul Elisabeta, de la ora 16.30 se joacă "Scandalagiii", la Teatrul Roșu, iar de la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Tristețe și bucurie în viața girafelor", la Teatrul Excelsior, sau "E.L. Robotul", la FF Theatre.

Concerte în Bucureşti, în weekendul 31 ianuarie - 1 februarie

Cel mai aşteptat concert al zilei de sâmbătă se anunţă a fi cel susţinut de Antonia în Berăria H, de la ora 18.30. Totuşi, tot sâmbătă avem şi concerte susţinute de Stella Rose, în Control Club, de la ora 20.00, Costi Sandu & Trupa Tribut, în The Pub – Universității, de la ora 20.00, sau Marius Mihalache şi Florin Chilian, în 14thLANE, de la ora 20.30.

Duminică avem concerte susţinute de DeepZone, în The Pub – Universității, de la ora 20.00, Carla’s Dreams, în Berăria H, de la ora 20.30, sau Jonathan Roy, în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00.

Evenimente sportive în Bucureşti, în weekendul 31 ianuarie - 1 februarie

Superliga de fotbal programează, în acest weekend, două meciuri în Bucureşti. Sâmbătă, de la ora 20.00, pe arena din Giuleşti se joacă meciul dintre Rapid Bucureşti şi Universitatea Cluj. Duminică, tot de la ora 20.00, pe Arena Naţională se joacă meciul dintre FCSB şi Csikszereda Miercurea Ciuc.

În Liga Naţională de baschet masculin, duminică se joacă meciurile Dinamo Bucureşti - SCMU Craiova (Sala Dinamo, ora 16.30) şi Steaua Bucureşti - SCM Politehnica Timişoara (Sala Mihai Viteazul, ora 19.00).

În Liga Naţională de handbal feminin, sâmbătă, de la ora 15.00, în Sala Rapid se joacă meciul dintre Rapid Bucureşti şi Dunărea Brăila.

Liga Naţională de volei masculin programează, în weekend, nu mai puţin de trei partide în Bucureşti: CSU Ştiinţa Politehnica Bucureşti - CS Ştiinţa Explorări Baia Mare (sâmbătă, ora 18.00, Sala Politehnica), CS Rapid Bucureşti - SCM Zalău (sâmbătă, ora 18.00, Sala Rapid) şi CS Dinamo Bucureşti - CS Arcada Galaţi (duminică, ora 20.00, Sala Dinamo).

Duminică, de la ora 16.30, în Sala Rapid se joacă şi meciul de volei feminin dintre CS Rapid Bucureşti şi CSM Bucureşti.

