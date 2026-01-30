Antena Meniu Search
31 ianuarie, Sfinţii Chir şi Ioan. Sărbătoare importantă în calendarul ortodox

Sâmbătă, 31 ianuarie 2026, sunt prăznuiţi Sfinţii Chir şi Ioan, sfinţi cu care oamenii, în general, sunt mai puţin familiarizaţi.

de Redactia Observator

la 30.01.2026 , 17:01
Sfinţii Chir şi Ioan sunt prăznuiţi pe 31 ianuarie Sfinţii Chir şi Ioan sunt prăznuiţi pe 31 ianuarie - doxologia.ro

Sfinţii Chir şi Ioan au trăit la sfârşitul secolului al III-lea şi începutul secolului al IV-lea. Conform crestinortodox.ro, Sfântul Chir era originar din Alexandria, iar Sfântul Ioan din Edesa. 

Chir îi învăţa pe bolnavi să se ferească de păcate, pentru că ele se făceau pricinuitoare bolilor. Din cauza persecuţiei împotriva creştinilor, declanşată de Împăratul Diocleţian (284-305), Chir ajunge în Arabia, unde se va călugări, iar Ioan pleacă la Ierusalim. 

Chir va lăsa meşteşugul său doctoricesc, pentru că va lua de la Dumnezeu darul facerii de minuni. Astfel, nu cu doctorii, ci cu rugăciuni şi prin cuvânt tămăduia toate bolile.

Auzind de minunile pe care le săvârşea Chir, Ioan merge să-l cunoască. Cei doi vor deveni prieteni şi o vor încuraja pe Atanasia, cu cele trei fiice ale ei, Teoctista, Teodosia şi Eudoxia, să nu lepede credinţa în Hristos. Acesta va fi motivul pentru care, în ziua de 31 ianuarie, li se vor tăia capetele.

Potrivit Sinaxarului din data de 31 ianuarie, creştinii au luat trupurile lor şi le-au îngropat în Biserica Sfântului Apostol şi Evanghelist Marcu. În vremea Împăratului Teodosie cel Tânăr (408-450), Sfântul Chiril, Patriarhul Alexandriei (412-444), a dus moaştele Sfinţilor Mucenici Chir şi Ioan în satul Manutin, spre izgonirea demonilor şi spre slava lui Hristos.

Redactia Observator
Redactia Observator

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

