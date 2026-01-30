31 ianuarie, evenimente importante care au avut loc în această zi de-a lungul timpului

Prezentul este, poate, cel mai important, dar una dintre cele mai importante idei din viaţă este să nu ne uităm trecutul aşa că vă invităm să aflaţi ce evenimente deosebite s-au petrecut pe 31 ianuarie de-a lungul timpului.

Pe 31 ianuarie 2020, Marea Britanie părăsea Uniunea Europeană după 47 de ani ca stat membru - Profimedia (imagine ilustrativă)

Indiferent că vorbim despre evenimente istorice, evenimente deosebite, naşteri sau decese, trebuie spus că fiecare dată din calendar punctează automat la fiecare dintre capitolele menţionate.

Iar ziua de 31 ianuarie nu face notă discordantă, astfel că noi vă invităm să parcurgeţi mai jos, pe repede-înainte, câteva dintre cele mai importante evenimente care s-au petrecut de-a lungul timpului la data menţionată.

Evenimente petrecute pe 31 ianuarie

Pe 31 ianuarie 106 se termină reconstrucția podului peste Dunăre, la Drobeta, de către Apolodor din Damasc. Pe 31 ianuarie 314, Papa Silvestru I este consacrat ca succesor al regretatului Papă Miltiade. Pe 31 ianuarie 1504, Tratatul de la Lyon pune capăt războiului italian, confirmând dominația franceză în nordul Italiei, în timp ce Spania primește Regatul Napoli. Pe 31 ianuarie 1578, Bătălia de la Gembloux se termină cu victoria forțele spaniole, conduse de Don Juan de Austria, asupra unei armate rebele alcătuite din olandezi, flamanzi, englezi, scoțieni, germani, francezi și valoni. Pe 31 ianuarie 1747 se deschide Spitalul London Lock ca prima clinică specializată în boli venerice și de piele. Pacienții cu sifilis sunt clienții lor în primii ani.

Pe 31 ianuarie 1920 are loc inaugurarea "Universității din Cluj", deschisă de Consiliul Dirigent al Ardealului în prezența Regelui Ferdinand I. Pe 31 ianuarie 1929, Leon Troțki este exilat la Alma-Ata, împreună cu alți membri ai opoziției. Pe 31 ianuarie 1942, în Al Doilea Război Mondial, forțele aliate sunt înfrânte de japonezi în Bătălia de la Malaya și se retrag în Singapore. Pe 31 ianuarie 1946, noua Constituție a Iugoslaviei, modelată după cea a Uniunii Sovietice, stabilește șase republici constitutive - Bosnia și Herțegovina, Croația, Macedonia, Muntenegru, Serbia și Slovenia. Pe 31 ianuarie 1961, cimpanzeul Ham, primul hominid lansat în spațiu, a făcut un zbor suborbital în misiunea Mercury-Redstone 2, parte a proiectului Mercury al programului spațial american. Pe 31 ianuarie 2010, Avatar devine primul film cu încasări de peste două miliarde de dolari la nivel mondial. Pe 31 ianuarie 2020, Marea Britanie părăsește Uniunea Europeană, după 47 de ani ca stat membru,

Nașteri pe 31 ianuarie

O mulţime de personalităţi s-au născut într-o zi de 31 ianuarie, de la compozitorul austriac Franz Schubert, născut pe 31 ianuarie 1797, şi până la poetul român Mircea Micu, născut pe 31 ianuarie 1937.

De asemenea, într-o zi de 31 ianuarie s-au mai născut şi personalităţi precum actorul român Marin Moraru, născut pe 31 ianuarie 1937, muzicianul român Ovidiu Lipan "Țăndărică", născut pe 31 ianuarie 1953, jucătoarea română de tenis Virginia Ruzici, născută pe 31 ianuarie 1955, cântăreţul american Justin Timberlake, născut pe 31 ianuarie 1981, sau cântăreaţa greacă Elena Paparizou, născută pe 31 ianuarie 1982.

Decese pe 31 ianuarie

O mulţime de personalităţi şi-au pierdut viaţa într-o zi de 31 ianuarie. Dintre acestea amintim pe pictorul francez Émile Vernon, decedat pe 31 ianuarie 1920, scriitorul englez John Galsworthy, decedat pe 31 ianuarie 1933, scriitorul francez Jean Giraudoux, decedat pe 31 ianuarie 1944, sau scriitoarea americană Mary Higgins Clark, decedată pe 31 ianuarie 2020.

De asemenea, într-o zi de 31 ianuarie şi-au pierdut viaţa şi personalităţi precum Mircea cel Bătrân, domn al Țării Românești, decedat pe 31 ianuarie 1418, regizorul român Alexandru Tatos, decedat pe 31 ianuarie 1990, sau Bartolomeu Anania, Mitropolitul Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, decedat pe 31 ianuarie 2011.

