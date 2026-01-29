Evenimente în Bucureşti, vineri 30 ianuarie. Ce nu trebuie să ratezi

Începem să ne apropiem, uşor, uşor, de sfârşitul de săptămână, aşa că reţeta de evenimente care se desfăşoară în Bucureşti este în creştere, ceea ce înseamnă că vineri, 30 ianuarie 2026, chiar avem de unde să alegem unde vrem să mergem sau ce vrem să facem.

Ovidiu Lipan Ţăndărică susţine un concert vineri, 30 ianuarie, la Sala Palatului din Bucureşti - zilesinopti.ro

Vineri, 30 ianuarie 2026, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru vineri, 30 ianuarie 2026, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii, evenimente sportive sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, vineri 30 ianuarie

Seara de teatru începe încă de la ora 18.30, când se joacă piesa "Un bărbat și mai multe femei", la Teatrul Amzei. De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Adio, domnule Haffmann", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Pictura, "Nimic nu e întâmplător", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, sau "Mary Stuart", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Studio.

Tot de la ora 19.00 se joacă şi "Tache, Ianke și Cadâr", la Teatrul Bulandra - Sala Liviu Ciulei, "Stela", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu, "Cântăreața cheală", la Teatrul Mic - Sala Studio, sau "Capcană pentru un bărbat căsătorit", la Teatrul Elisabeta.

Concerte în Bucureşti, vineri 30 ianuarie

Taraful de la Vărbilău susţine un concert în 14thLANE, de la ora 19.30, în timp ce trupa Dirty Shirt susţine un concert în Quantic Pub, de la ora 19.30.

Ovidiu Lipan Țăndărică susţine un concert la Sala Palatului, de la ora 20.00, iar Cobzarul Bogdan Simion susţine un concert la Hard Rock Cafe, de la ora 21.30.

Evenimente sportive în Bucureşti, vineri 30 ianuarie

De la ora 20.00, pe Stadionul "Arcul de Triumf" se joacă meciul de fotbal dintre Dinamo Bucureşti şi Petrolul Ploieşti.

De la ora 17.00, în Sala Dinamo se joacă meciul de volei feminin dintre Dinamo Bucureşti şi CSM Constanţa.

