Petrecem tot mai mult timp pe internet, dar nu suntem întotdeauna feriţi de pericole. În medie, românii stau peste patru ore pe zi în faţa ecranelor, iar un studiu arată că mai bine de 60% dintre ei au întâlnit, în ultimul an, tentative de fraudă sau conţinut înşelător în mediul online.

Aproape 65% dintre români s-au confruntat cu informații false sau tentative de fraudă pe internet în ultimul an, arată cel mai recent studiu realizat de ANCOM.

Cele mai frecvente sunt știrile false, întâlnite de 51% dintre respondenți. Alți 38% au văzut imagini sau videoclipuri false, generate cu ajutorul inteligenței artificiale, iar 33% au întâlnit conturi false care imită persoane sau instituții. Deși pericolele sunt tot mai mari, doar 40% dintre români folosesc autentificarea în doi pași pentru a-și proteja conturile.

Și nici măcar copiii nu sunt feriți de astfel de pericole. Doar 34% dintre părinți folosesc controlul parental sau limitează accesul celor mici la internet. Specialiștii recomandă să verificăm întotdeauna informațiile, să avem grijă ce fel de linkuri accesăm și, cel mai important, să nu oferim datele personale unor necunoscuți.