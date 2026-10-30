De Halloween, ne jucăm cu frica. În rest, trăim cu ea zilnic, când rămânem faţă în faţă cu adevăratele noastre anxietăţi: teama de boală, de pierderi, de singurătate, de lipsuri și de un viitor pe care nu-l putem controla. Doar că de multe ori, toate acestea sunt doar nişte scenarii. Specialiştii spun că frica poate fi şi bună. E ca o busolă care ne pune în gardă în anumite situaţii de viaţă. Doar că la un moment dat, în loc s-o controlăm noi pe ea, ne controlează ea pe noi.

Mulți vin la cinema tocmai pentru un strop de adrenalină. Aleg filme horror și se așază confortabil în scaun, chiar dacă știu că urmează să se sperie. Aici, senzația durează de obicei între 90 și 120 de minute. În viața de zi cu zi, însă, sunt oameni pentru care frica a devenit aproape un mod de a trăi.

Reporter: De ce îți e cel mai frică în viață?

Ema, 19 ani: De tarantule...

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Reporter: Mai profund?

Ema, 19 ani: De singurătate.

"Să nu se îmbolnăvească cei dragi... Este singura teamă pe care o am", a spus Elis, în vârstă de 38 de ani.

"De noutate, câteodată", a spus Laurențiu, în vârstă de 60 de ani.

Uneori, începe cu un nod în stomac, cu palme transpirate, palpitații sau o stare de agitație pe care nu reușim să ne-oo explicăm. Se întâmplă când stăm liniștiți pe canapea, înainte de culcare, în drum spre serviciu sau chiar în mijlocul unei zile obișnuite. Alteori, apare în fața unei situații noi, necunoscute sau pur și simplu atunci când ne lăsăm purtați de propriile gânduri.

"Frica este o emoție. Noi am ajuns să îi punem o etichetă negativă și să ne gândim la ea ca la un sentiment de care trebuie să scăpăm. Istoric, frica ne-a ajutat să supraviețuim. Creierul nostru este făcut să construiască tot felul de scenarii", a declarat psihoterapeutul Evelina Vrânceanu.

Şi aşa ajungem să ne speriem mai mult de ceea ce ne imaginăm că s-ar putea întâmpla decât ceea ce trăim în realitate. Practic ne îngrijorăm pentru niste scenarii.

"Gânduri care ne afectează, în special când suntem relaxați. Este important să facem o diferență reală între prezent și fricile viitorului și să apreciem ceea ce avem în prezent", a spus Elis.

Cum putem învăța să ne controlăm fricile. Sfaturile psihologilor

Un truc pentru a scăpa de frică este, paradoxal, să ne confruntăm cu ea.

"Să nu evităm situațiile care cauzează frică. În psihologie, asta se numește întărire negativă. Un comportament devine consolidat tocmai prin acea evitare. Nu acționăm în momentul în care ne este frică. Învățăm să ne reglăm emoția respectivă. Nu este nevoie să așteptăm ca frica să dispară ca să putem face acțiuni graduale pentru a depăși o situație înfricoșătoare. Ajungem să ne convingem pe noi înșine că și cu frica de mânuță putem să facem lucruri și să avem experiențe", a mai spus psihoterapeutul Evelina Vrânceanu.

"Frica este bine s-o ai, dar nu trebuie s-o lași să îți conducă viața", a spus Cristian.

Pentru Ema, cea mai mare frică este singurătatea. În loc să se lase copleșită de ea, a folosit-o ca pe un impuls pentru a se apropia de oameni și pentru a construi relaţii frumoase.

"Mi-am dat seama că este o problemă că stăteam singură în casă, nu făceam nimic, mă cufundam în învățat și am zis că trebuie să fac o schimbare. Intram pe rețelele de socializare, vorbeam cu lumea... Îmi fac mulți prieteni și vorbesc cu ei ca să nu mă simt singură. Am mulți prieteni care preferă să stea singuri, să nu vorbească cu nimeni. Nu cred că este ok să sufere singuri", a spus Ema, în vârstă de 19 ani.

Ce îi îngrijorează pe români

Există și frica de lucrurile pe care nu le putem controla, de evenimente care ne pot schimba viața peste noapte. Cristian locuiește de câțiva ani în Danemarca, iar cel mai mult îl sperie extinderea războiului.

"Frica asta de război... de bombe nucleare... tot felul. Și în Danemarca s-a dat alarma să fim pregătiți pentru o săptămână în casă... baterii...", a spus Cristian, în vârstă de 29 de ani.

"Dacă ne uităm la ce arată studiile în acest moment, pe primele 5 locuri în fricile românilor se află lucruri ce țin de economie, de viitor, de locul de muncă, față de viitorul tinerilor. Apoi urmează teama de război", a declarat sociologul Dan Petre.

Sociologii spun că deşi societatea modernă ne oferă mai mult confort, nu ne scutește de nesiguranță. Ba din contră.

"Avem mai multe frici decât generațiile anterioare? Da, cu certitudine. Aș menționa tinerii, în special generația Z, care este considerată cea mai anxioasă generație din istorie. Se vede că tinerii sunt într-o mișcare activă și violența în întreaga Europă și alte zone din lume. Principala lor nemulțumire este legată de viitor. Economiile merg prost. Se tem că nu vor avea joburi pentru că vor fi luate de inteligențele artificiale. Încălzirea globală... Consideră că generațiile trecute au suprafolosit resursele și lor le rămâne o planetă epuizată. Plus rețelele de socializare, care indică fenomenul de anxietate", a mai spus Dan Petre.

Aproape 62% dintre români se tem de sărăcie, iar 42% de izbucnirea unui război. În plus, 11% se confruntă cu fobii, frici iraționale declanșate de stimuli precum acele, spațiile închise sau zborul cu avionul.