În liceu a fost la prima olimpiadă de astronomie. Teodor Bichir a câștigat apoi două medalii mondiale de aur

Teodor Bichir participa deja de câțiva ani la concursuri de matematică și fizică atunci când, în clasa a IX-a, a descoperit olimpiada de astronomie și astrofizică. Patru ani mai târziu, tânărul din București are două medalii mondiale de aur la această disciplină, câștigate consecutiv, în India și Vietnam, și își continuă studiile universitare în Statele Unite.

Rezultatele sale au dus la includerea în campania națională „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României.

Cea mai recentă medalie de aur a obținut-o în octombrie 2026, la Hanoi, în cadrul Olimpiadei Internaționale de Astronomie și Astrofizică. Competiția a reunit peste 300 de elevi din 64 de țări, iar Teodor s-a numărat printre cei trei români recompensați cu aur.

Cu un an înainte, în august 2025, câștigase aceeași distincție la Mumbai, în India. Repetarea rezultatului este cu atât mai dificilă cu cât probele se schimbă de la o ediție la alta, iar concurenții trebuie să se adapteze unor probleme pe care nu le-au întâlnit în timpul pregătirii.

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Ce trebuie să știe un elev ca să câștige aurul mondial la astronomie

Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică are puține în comun cu un concurs obișnuit de cultură generală despre spațiu. Elevii trebuie să stăpânească matematica și fizica la un nivel avansat, să folosească telescoape și să interpreteze informații obținute prin observații astronomice.

La ediția din Vietnam, participanții au susținut probe teoretice, examene de analiză a datelor, observații cu telescopul și exerciții într-un planetariu, unde pozițiile corpurilor cerești pot fi reproduse prin proiecție.

Pentru proba practică, organizatorii au pus la dispoziție telescoape de tip Newtonian, cu oglinzi de 15 centimetri. Toți concurenții au primit același model de calculator științific, fiind interzisă folosirea calculatoarelor personale.

Programele de pregătire includ identificarea stelelor pe hărți cerești, calcularea pozițiilor obiectelor astronomice, estimarea distanțelor și interpretarea măsurătorilor.

De exemplu, un elev poate fi pus să determine distanța până la o stea folosind date despre luminozitatea ei sau să calculeze caracteristicile orbitei unei planete. În asemenea probleme, un rezultat corect depinde de alegerea formulelor, de interpretarea informațiilor și de precizia calculelor.

Cinci medalii internaționale în doi ani

Teodor a început să participe la olimpiade încă din clasa a V-a, în perioada în care studia la Colegiul Național „Grigore Moisil” din București. Ulterior, a urmat Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, unde și-a continuat pregătirea pentru competițiile de fizică și astronomie.

În 2025, pe lângă aurul mondial la astronomie, a obținut argintul la Olimpiada Internațională Zhautykov din Kazahstan.

În 2026, înaintea succesului din Vietnam, a câștigat medalia de argint la Olimpiada Asiatică de Fizică, desfășurată în Coreea de Sud, și bronzul la Olimpiada Europeană de Fizică, organizată în Suedia.

Competițiile de fizică presupun și probe experimentale. Concurenții trebuie să efectueze măsurători, să prelucreze date și să explice fenomene fizice, lucrând cu instrumente și echipamente pe care trebuie să le folosească precis.

În prezent, Teodor studiază fizica la Washington and Lee University, o universitate privată din Lexington, statul Virginia, Statele Unite.

La ediția din 2026 a olimpiadei mondiale de astronomie, lotul României a obținut trei medalii de aur și două de argint. Alături de Teodor Bichir, au fost medaliați cu aur Alexandru-Ioan Jicu, din Bacău, și Robert-Cristian Amariei, din Gheorgheni.

Prin campania „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României aduce în atenția publicului astfel de parcursuri individuale, din educație, cercetare, cultură și alte domenii.