Ce documente trebuie să păstrezi și cât timp. Facturi, contracte, chitanțe și acte fiscale

Facturi pentru electrocasnice cumpărate în urmă cu câțiva ani, chitanțe pentru impozite, contracte de utilități, extrase bancare sau documente de la fostele locuri de muncă.

Aproape fiecare familie adună, de-a lungul timpului, dosare întregi cu acte pe care nu știe dacă mai trebuie să le păstreze. Unele pot fi aruncate după expirarea perioadei de garanție sau după încheierea unui contract, în timp ce altele ar trebui păstrate zeci de ani sau chiar toată viața. Există și documente pentru care legislația stabilește termene precise de arhivare, mai ales în cazul firmelor și al persoanelor care desfășoară activități independente.

Păstrarea documentelor nu este doar o problemă de organizare. O factură veche poate fi necesară pentru a solicita repararea unui produs, un contract poate demonstra existența unei obligații financiare, iar o adeverință de la un fost angajator poate deveni esențială la pensionare.

În același timp, nu orice bon fiscal trebuie păstrat ani întregi. Pentru persoanele fizice, multe dintre documentele rezultate din cumpărăturile obișnuite nu au un termen legal general de arhivare. Importanța lor depinde de scopul pentru care ar putea fi folosite: garanție, reclamație, dovada plății sau justificarea unei cheltuieli.

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O distincție importantă trebuie făcută între documentele personale și cele contabile sau fiscale. Termenele impuse unei societăți comerciale nu se aplică automat unui consumator care păstrează o factură pentru frigiderul cumpărat acasă.

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Cât timp trebuie păstrate facturile și bonurile fiscale pentru cumpărături

Facturile și bonurile fiscale sunt documentele care se adună cel mai repede într-o locuință. Le primim pentru electrocasnice, mobilier, haine, materiale de construcții, servicii sau cumpărături obișnuite, dar nu toate trebuie păstrate la fel de mult.

Pentru o persoană fizică ce face cumpărături în scop personal, nu există o obligație generală de a arhiva toate bonurile și facturile timp de cinci ani. Acest termen este relevant în special pentru evidențele contabile și fiscale ale celor care au obligații de raportare.

Facturile pentru electrocasnice și produse aflate în garanție

Pentru produsele cumpărate de consumatori, regula generală este că vânzătorul răspunde pentru neconformitățile constatate în termen de doi ani de la livrare, potrivit OUG nr. 140/2021.

De aceea, este recomandat ca factura, bonul fiscal sau altă dovadă a cumpărării să fie păstrate cel puțin pe durata răspunderii legale pentru conformitate. În cazul produselor care beneficiază de o garanție comercială mai lungă, documentele trebuie păstrate până la expirarea acesteia. De exemplu, pentru un frigider cu o garanție comercială de cinci ani, este prudent să fie păstrate documentele de achiziție și certificatul de garanție pe toată perioada respectivă.

Trebuie făcută distincția între garanția legală de conformitate și garanția comercială oferită suplimentar de producător sau vânzător. Cea de-a doua nu poate elimina drepturile acordate consumatorului prin lege.

În cazul produselor reparate sau înlocuite, pot interveni reguli privind prelungirea ori recalcularea perioadei de garanție, astfel că documentele aferente intervențiilor trebuie păstrate și ele.

Bonurile pentru alimente, haine și cumpărături curente

Pentru cumpărăturile obișnuite, bonurile fiscale nu trebuie păstrate automat ani întregi. Totuși, este util să fie reținute o perioadă rezonabilă, mai ales atunci când există posibilitatea unei reclamații, a unui retur sau a constatării unui defect.

În cazul hainelor și încălțămintei, bonul sau factura pot servi drept dovadă a achiziției. Politica de retur comercial a unui magazin nu trebuie confundată cu drepturile legale ale consumatorului în cazul produselor neconforme.

Pentru cumpărăturile online, consumatorii beneficiază, de regulă, de un drept de retragere de 14 zile, cu excepțiile prevăzute de lege. Pentru cumpărăturile făcute direct într-un magazin fizic, nu există un drept general de retur fără motiv doar pentru că produsul nu mai este dorit.

O soluție practică este fotografierea bonurilor importante, deoarece hârtia termică folosită de multe case de marcat se poate decolora în timp. Pentru situațiile în care este necesar originalul, acesta trebuie păstrat separat.

Contractele de utilități. Cât timp trebuie păstrate facturile la energie, gaze și apă

Facturile de energie electrică, gaze naturale, apă, salubritate și alte servicii recurente reprezintă o categorie distinctă de documente. Pentru consumatorii casnici, nu există o regulă generală care să impună păstrarea tuturor facturilor de utilități timp de cinci sau zece ani.

Cu toate acestea, facturile și dovezile de plată pot deveni importante dacă furnizorul solicită achitarea unei sume deja plătite, dacă apar regularizări sau dacă există neînțelegeri privind consumul.

Cât timp este recomandat să păstrezi facturile achitate

Ca măsură de precauție, facturile și dovezile de plată pot fi păstrate aproximativ trei ani, iar în situațiile în care există litigii, recalculări sau alte probleme, până la soluționarea definitivă a acestora.

Termenul de trei ani are legătură cu termenul general de prescripție extinctivă prevăzut de Codul civil, dar nu înseamnă că toate obligațiile și toate documentele privind utilitățile au automat aceeași perioadă de relevanță juridică. În cazul schimbării furnizorului, este recomandată păstrarea contractului, a ultimei facturi, a documentelor de regularizare și a dovezii achitării soldului final.

Același lucru este valabil pentru persoanele care vând o locuință sau se mută dintr-un imobil închiriat. Facturile finale și documentele privind închiderea contractelor pot fi utile dacă apar ulterior pretenții financiare.

Contractele de închiriere. De ce nu trebuie aruncate imediat după mutare

Contractele de închiriere trebuie păstrate cel puțin pe durata în care produc efecte juridice. După încetarea contractului, este recomandată păstrarea acestuia împreună cu dovezile de plată a chiriei, documentele privind garanția și procesul-verbal de predare-primire a locuinței. Aceste documente pot fi necesare dacă proprietarul și chiriașul au opinii diferite privind plata unor sume, deteriorarea locuinței sau restituirea garanției.

Pentru persoanele fizice care încasează venituri din chirii, contractele și documentele justificative au și relevanță fiscală. Ele trebuie păstrate ținând cont de termenele în care autoritățile fiscale pot verifica veniturile declarate.

Un contract de închiriere încheiat în urmă cu câțiva ani poate fi important și dacă apar discuții despre reparații, investiții făcute în locuință sau obligații care nu au fost îndeplinite la încetarea raportului contractual.

Actele de proprietate. Documentele care trebuie păstrate permanent

Actele care dovedesc dreptul de proprietate asupra unei locuințe, unui teren sau altui bun important nu ar trebui eliminate niciodată doar pentru că sunt vechi. În această categorie intră contractele de vânzare-cumpărare, certificatele de moștenitor, actele de donație, hotărârile judecătorești privind proprietatea și alte documente prin care au fost dobândite drepturi asupra unor bunuri.

Deși informațiile privind proprietățile imobiliare pot fi înscrise în cartea funciară, păstrarea actelor originale rămâne importantă.

De ce trebuie păstrate și documentele pentru renovări și construcții

În cazul proprietăților imobiliare, pot fi relevante și autorizațiile de construire, procesele-verbale de recepție, documentațiile cadastrale, certificatele de performanță energetică și alte acte tehnice.

Facturile pentru lucrări importante de renovare, contractele cu firmele de construcții și documentele privind instalațiile pot fi utile în cazul unor litigii, al unor reclamații sau al vânzării ulterioare a imobilului.

Nu toate aceste documente au aceeași valoare juridică și nici aceeași perioadă obligatorie de păstrare, dar eliminarea lor poate îngreuna dovedirea unor lucrări sau a unor drepturi. Pentru documentele esențiale privind proprietatea, recomandarea practică este păstrarea permanentă, în original, într-un loc sigur.

Contractele de credit și documentele bancare. Cât timp sunt utile

Contractele de credit ipotecar, credit de nevoi personale, leasing sau alte finanțări trebuie păstrate pe toată durata obligațiilor contractuale. După rambursarea integrală a unui împrumut, este important să fie păstrate documentele care demonstrează stingerea datoriei.

Printre acestea se pot afla confirmarea închiderii creditului, documentele privind rambursarea integrală și, după caz, actele de radiere a ipotecii sau a altor garanții.

De ce trebuie păstrată dovada închiderii unui credit

În cazul unor erori administrative sau al unor dispute ulterioare, documentele privind stingerea obligațiilor pot demonstra că împrumutul a fost achitat.

Pentru contractele de credit, nu există un termen unic de păstrare care să fie potrivit tuturor situațiilor. Ca măsură de precauție, documentele importante pot fi păstrate cel puțin pe durata termenelor relevante de prescripție, iar actele referitoare la radierea garanțiilor și la proprietăți merită păstrate permanent.

Extrasele bancare obișnuite nu trebuie arhivate pe hârtie în fiecare lună dacă pot fi accesate în siguranță în format electronic. Totuși, extrasele care dovedesc plăți importante, transferuri pentru achiziția unei locuințe sau operațiuni cu implicații fiscale ar trebui salvate separat. Este util de știut că accesul la istoricul tranzacțiilor poate fi limitat în funcție de bancă, de aplicația utilizată și de vechimea operațiunilor.

Actele de muncă și adeverințele de vechime. De ce trebuie păstrate până la pensionare

Documentele privind activitatea profesională se numără printre cele mai importante acte personale, deoarece pot influența calculul pensiei și recunoașterea unor drepturi.

Contractele individuale de muncă, actele adiționale, deciziile de încetare a raporturilor de muncă, adeverințele de vechime și documentele privind veniturile sau condițiile de muncă ar trebui păstrate pe termen lung.

Carnetul de muncă și perioadele lucrate înainte de 2001

Casa Națională de Pensii Publice precizează că, pentru perioadele de vechime realizate până la 1 aprilie 2001, dovada stagiului de cotizare se face, în principal, cu carnetul de muncă. În lipsa acestuia, pot fi necesare adeverințe eliberate de angajatori sau de deținătorii legali ai arhivelor.

Pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001, informațiile privind stagiile de cotizare se regăsesc, în principiu, în bazele de date ale sistemului public de pensii, în măsura în care angajatorii au depus declarațiile necesare.

Totuși, este recomandat ca salariații să păstreze documentele primite de la angajatori, mai ales dacă au lucrat în condiții speciale sau deosebite, au beneficiat de anumite sporuri ori există neconcordanțe în evidențele oficiale.

Persoanele care au lucrat la firme desființate pot întâmpina dificultăți în obținerea unor documente vechi. În anumite situații, acestea trebuie solicitate de la deținătorii arhivelor sau de la operatori autorizați.

Prin urmare, adeverințele de vechime, documentele privind sporurile și cele referitoare la condițiile de muncă nu ar trebui aruncate după schimbarea locului de muncă. Ele pot deveni relevante abia după câteva decenii.

Actele fiscale. Cât timp trebuie păstrate declarațiile, deciziile de impunere și chitanțele

Documentele fiscale necesită o atenție specială, deoarece termenul în care autoritățile pot verifica obligațiile contribuabililor este stabilit prin lege. Potrivit articolului 110 din Codul de procedură fiscală, dreptul organului fiscal de a stabili creanțe fiscale se prescrie, ca regulă generală, în cinci ani. Termenul începe să curgă de la 1 iulie a anului următor celui pentru care se datorează obligația fiscală, dacă legea nu prevede altfel.

Există și situații în care termenul poate fi suspendat sau întrerupt. Pentru creanțele fiscale rezultate din săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală, termenul este de zece ani, în condițiile legii.

Ce documente trebuie păstrate toată viața

Există o categorie de documente pentru care cea mai sigură soluție este păstrarea permanentă, chiar dacă unele pot fi reconstituite sau obținute din nou de la instituțiile emitente. Printre acestea se numără certificatele de naștere, căsătorie și deces ale membrilor familiei, hotărârile de divorț, actele de adopție, documentele de proprietate, certificatele de moștenitor și actele importante privind drepturile patrimoniale.

Tot aici pot fi incluse carnetele de muncă vechi, adeverințele relevante pentru pensionare și documentele care dovedesc perioade de activitate profesională ori drepturi dobândite.

Păstrarea permanentă este o recomandare practică, nu o obligație legală universală aplicabilă tuturor acestor documente.

Actele originale ar trebui depozitate într-un loc ferit de umezeală, incendii și accesul persoanelor neautorizate. Pentru documentele foarte importante, pot fi realizate și copii digitale de rezervă.

Ce faci dacă ai pierdut un document important

Pierderea unei facturi nu înseamnă automat pierderea dreptului la garanție. Dacă achiziția poate fi demonstrată prin alte mijloace, precum un extras bancar, o confirmare de comandă sau evidențele comerciantului, acestea pot fi utile pentru dovedirea tranzacției.

În cazul actelor de proprietate, pot exista posibilități de obținere a unor duplicate sau copii de la instituțiile ori profesioniștii care dețin documentele.

Pentru documentele privind vechimea în muncă, situația poate fi mai complicată. Dacă fostul angajator nu mai există, persoana interesată poate fi nevoită să identifice deținătorul arhivei.

Arhivele Naționale pot elibera, la cerere, adeverințe, copii, extrase și certificate de pe documentele pe care le dețin, inclusiv pentru dovedirea unor drepturi de proprietate sau a vechimii în muncă. În cazul documentelor contabile pierdute, sustrase sau distruse, legislația stabilește obligații și termene speciale de reconstituire pentru entitățile cărora li se aplică aceste reguli.