Edi are 11 ani şi un vis cât o lume: să poată merge singur. Cum îl puteţi ajuta

Edi are doar 11 ani, dar a trecut deja prin mai multe încercări grele decât unii adulţi. Are tetrapareză spastică, microcefalie și strabism, a suferit mai multe operații și a petrecut mult timp prin spitale. Cu toate acestea, a rămas un copil vesel, optimist și curajos. Cel mai mare vis al său este să poată merge singur.

Părinții îl numesc "Edi, cel luptător" și spun că, uneori, chiar băiatul este cel care le dă puterea să meargă mai departe. "Sunt momente în care el ne dă lecții despre cum să trecem prin clipele mai grele", povestesc părinții.

Ultima intervenție chirurgicală a fost la ochi. Edi își dorește să îi poată vedea mai bine pe părinții săi, pe frățiorul lui și lumea din jur. Familia face tot ce poate pentru a-i oferi șansa la o viață mai bună, însă drumul este unul dificil, iar tratamentele și îngrijirea de care are nevoie presupun eforturi constante.

Pentru a-l sprijini, ONG-ul Educație, Sport & Natură Cernavodă organizează sâmbătă, 7 noiembrie, evenimentul caritabil "Fiecare pas contează". Acțiunea începe la ora 10:00, pe Stadionul Tineretului din Trust, iar toți cei care vor să îi fie alături lui Edi sunt invitați să participe.

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Cum îl puteţi ajuta pe Edi

Oamenii pot alerga, pot merge pe jos sau pot veni împreună cu cei mici. Participarea costă 10 lei de persoană, iar cei care nu pot ajunge pot contribui prin donații în contul RO53 BTRL RONC RT06 8052 4901, deschis pe numele Asociației Educație, Sport & Natură Cernavodă, cu mențiunea "Pentru Eduard".

Toate fondurile strânse vor merge către tratamentul lui Edi. Organizatorii speră ca, prin gesturile celor din comunitate, băiatul și familia lui să simtă că nu sunt singuri în această luptă.