Evenimente în Bucureşti, joi 5 noiembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru joi, 5 noiembrie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Artiştii de la Secret Society susţin un concert joi, 5 noiembrie, în The Pub Universităţii - zilesinopti.ro

Joi, 5 noiembrie 2026, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru joi, 5 noiembrie 2026, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, joi 5 noiembrie

Seara de teatru începe încă de la ora 17.00, când se joacă piese precum "Mickey Mouse trebuie să plece", la Teatrul Excelsior, şi "A murit Bubi!", la Teatrul Dramaturgilor Români.

Articolul continuă după reclamă

De la ora clasică de teatru, 19.00, se joacă piese precum "Mici crime conjugale", la Teatrul Mic - Sala Studio, "O scrisoare pierdută", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Ion Caramitru, "Noaptea lui Helver", la Teatrul Naţional Bucureşti - Sala Atelier, "Milionul, nepoatele şi milionara", la Teatrul Elisabeta, "Planul", la Teatrul de Artă, sau "Ultima oră", la Teatrul Nottara - Sala Horia Lovinescu.

Concerte în Bucureşti, joi 5 noiembrie

Artiştii de la Secret Society lansează "Unbreakable" prin intermediul unui concert susţinut în The Pub - Universităţii, de la ora 18.00. Cătălin Stepa și Aurelian Epuraș susţin un concert în The Coffee Shop Constituției, de la ora 19.00.

Ana Coman susţine un concert în Quantic Pub, de la ora 19.00. Satoshi susţine un concert în Berăria H, de la ora 21.00. Pe Analia Selis, Mariano Castro şi Big Band-ul Radio România îi puteţi vedea în concert la Sala Radio, de la ora 19.00.

Expoziţii în Bucureşti, joi 5 noiembrie

La Muzeul Naţional al Ţăranului Român puteţi vizita expoziţii precum "Grădini-Ceruri-Zidiri" sau "Dia de Muertos".

La Art Safari puteţi vizita expoziţii precum "Brâncuşi şi muzele sale", "Pop Art | Lumea în culori" sau "Război şi Pace".