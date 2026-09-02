Evenimente în Bucureşti, joi 3 septembrie. Ce nu trebuie să ratezi

Descoperă cele mai interesante evenimente din București pentru joi, 3 septembrie 2026. Concerte, expoziții, spectacole și alte recomandări pentru timpul tău liber.

Joi, 3 septembrie 2026, înseamnă o nouă zi de muncă pentru cei mai mulţi dintre bucureşteni. Totuşi, în condiţiile în care ne apropiem de sfârşitul de săptămână, începem să simţim nevoia unor ore libere.

Iar pentru cei care au curajul de a se bucura, deja, de câteva ore libere am decis să facem o selecţie de evenimente care v-ar putea interesa pentru joi, 3 septembrie 2026, indiferent că vorbim de concerte, expoziţii sau piese de teatru.

Piese de teatru în Bucureşti, joi 3 septembrie

De la ora 19.30, la Teatrul Roşu se joacă piesa "Viață conjugală (a)normală", în regia lui Marius Gîlea. În rolurile principale apar Maria Radu şi Marius Gîlea.

Articolul continuă după reclamă

De la ora 20.00, la FF Theatre se joacă "Funeralii fericite", în regia lui Florin Frăţilă. În rolurile principale apar Ioana Chelmuş, Miruna Soare, Eduard Bot, George Lepîrdă, Teo Drăgan, Cezar Dincă sau Mara Stoian.

Concerte în Bucureşti, joi 3 septembrie

Rareș Andrei Păuna & Puiu Crețu susţin un concert intitulat "Rapsodii de toamnă", la Gilda Music Lounge, de la ora 19.30. Ambra susţin un concert intitulat "Amor eterno", în Ceainăria GreenTea, de la ora 19.30.

Tiberiu Albu & Mirel Cumpănaș susţin un concert în Hard Rock Cafe, de la ora 21.00. Vali Vijelie susţine un concert, alături de orchestra sa, în Berăria H, de la ora 21.15.

Spectacole în Bucureşti, joi 3 septembrie

De la ora 18.30, la Opera Naţională se joacă spectacolul "Fantoma de la Operă", în regia lui Răzvan Ioan Dincă, spectacol bazat pe romanul cu acelaşi nume, de Gaston Leroux.

De la ora 19.00, la Sala Dalles se joacă spectacolul "Povestea unei seri", spectacol care îi are în distribuţie pe Carmen Tănase, Marius Bodochi şi artiştii de la Moldavia Symphony Orchestra.