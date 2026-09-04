Incendiu la Spitalul de Psihiatrie Ştei din Bihor: 116 oameni, evacuaţi. Focul, pus de o pacientă

Un incendiu a izbucnit, joi seară, la Spitalul de Psihiatrie Ştei, judeţul Bihor, primele informaţii arătând că focul ar fi putut fi iniţiat de pacienţi. Autorităţile au activat Planul Roşu de Intervenţie, iar 116 persoane au fost evacuate sau au ieşit singure din clădire. Incendiul a fost stins, însă etajul a fost inundat cu fum. Cinci infirmieri care au ajutat la evacuarea pacienţilor au suferit o uşoară intoxicare cu fum, refuzând transportul la spital. Focul a fost pus intenţionat de o pacientă, au stabilit pompierii.

Potrivit ISU Bihor, incendiul a fost provocat intenţionat, de o femeie fără discernământ.

Cinci persoane din cadrul personalului propriu - 3 femei şi 2 bărbaţi - au suferit o uşoară intoxicaţie cu fum, fiind vorba despre infirmierii care s-au ocupat de evacuarea pacienţilor de la etajul 1. Toate cele 5 persoane au primit îngrijiri medicale la faţa locului şi au refuzat transportul la spital.

"În această seară, pompierii militari bihoreni au fost solicitaţi să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un salon situat la etajul I al Spitalului de Psihiatrie din localitatea Ştei, în urma unui apel primit prin Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112. La sosirea echipajelor de intervenţie, incendiul se manifesta la două saltele dintr-un salon. Până la sosirea forţelor de intervenţie, 53 de persoane s-au autoevacuat. Având în vedere specificul situaţiei, la ora 22:13 a fost activat Planul Roşu de Intervenţie", a informat ISU Bihor.

Articolul continuă după reclamă

La locul incendiului au fost mobilizate trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă, 2 autoscări, o ambulanţă SMURD şi unsprezece echipaje medicale ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean şi SMURD Oradea.

"Incendiul a fost lichidat, însă întregul etaj I al clădirii a fost inundat cu fum, pompierii procedând la ventilarea spaţiilor. Echipajele de intervenţie au efectuat verificări şi la etajul II al clădirii. În total, 116 persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat de la cele două etaje ale clădirii. Din fericire, nu au fost înregistrate victime", a precizat sursa citată.

Pompierii continuă operaţiunile pentru ventilarea spaţiilor şi verificarea clădirii.

Planul Roşu a fost dezactivat.