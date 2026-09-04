Creşa din Baia de Aramă nu s-a deschis nici măcar acum. E vorba despre unitatea care a fost finalizată în 2021 şi a avut probleme cu autorizaţia de incendiu. Între timp au rezolvat cu avizul de la ISU, dar acum trebuie să facă alte modificări ca să primească şi de la DSP. Sunt sute, poate chiar mii de copiii, atât din oraş, cât şi din sate, care aşteaptă să se rezolve aceste probleme birocratice.

Construcţia creşei din oraşul Baia de Aramă, judeţul Mehedinţi, a fost finalizată încă din 2021. Atunci însă, comisia de recepţie a constatat că lucrările nu au fost făcute conform planului iniţial. Existau neconformități între proiect și scenariul de securitate la incendiu. Pentru a obţine avizul de la ISU, firma a fost nevoită să facă modificări.

Creşa, gata de ani buni, dar încă nefuncţională

"În luna septembrie 2025, am predat către Colegiul Tehnologic, prin hotărâre de consiliu local, creşa cu patru săli. Am obţinut, noi ca primărie, autorizaţia de securitate la incendiu în luna a 11-a, urmând ca restul de avize şi acorduri să le solicite Colegiul Tehnologic Constantin Brâncoveanu", a declarat Mirel Buncianu, viceprimar Baia de Aramă.

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"Mai sunt câteva rectificări şi vom primi şi autorizaţia de la DSP şi va începe selecţia copiilor şi dăm drumul la această creşă. Sperăm ca într-o lună de zile să se rezolve problemele şi să dăm drumul la creşă", a transmis Viorel Nicolescu, administrator Colegiul Tehnologic Constantin Brâncoveanu.

Părinţii aşteaptă deschiderea creşei

Ca să poată primi undă verde din partea DSP-ului, trebuie făcută o delimitare în spaţiul spălătoriei, astfel încât hainele murdare şi cele curate să nu ajungă în acelaşi loc. Până atunci, însă, copiii mai aşteaptă...

"Este necesară. Sunt destule sate cu copii mici", a spus o persoană.

"Este necesară de mult. Şi eu am avut copiii la creşă, acum 40 şi ceva de ani", a precizat o localnică.

Proiectul a costat 1,8 milioane de lei.