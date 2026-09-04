Într-o localitate din Mehedinţi, oamenii nu mai au linişte, după ce vulpile s-au mutat în gospodăriile lor. Pe lângă faptul că le mănâncă păsările, teama cea mai mare rămâne aceea de a nu-i ataca. Vulpile sunt purtătoare de rabie. Iar riscul să atace este uriaş pentru că animalele nu mai au frică de nimic, umblă nestingherite pe drum, lângă şcoală sau biserică.

"Sare vulpea, ţi-a luat toate găinile. Una a mai rămas".

Dacă nu sunt lupii, sunt urşii. Şi dacă nu-s nici unii şi nici alţii, apar... vulpile care au terorizat localitatea mehedinţeană Mărăşeşti. Oamenii sunt disperaţi şi nu mai ştiu unde să-şi ascundă păsările. Mai mult, animalele nu mai au un frică de nimic. Chiar şi ziua umblă nestingherite pe străzi sau prin gospodării, ba chiar în apropierea şcolilor.

Vulpile au ajuns până lângă şcoală

"Pericolul cel mai mare este că peste câteva zile începe şcoala. Pot să muşte copiii", a declarat Liliana Buncianu, consilier local Baia de Aramă.

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"Sunt mai multe, care încotro o ia, una la deal, una la vale. Lângă şcoală, gândiți-vă, chiar în centrul satului şi lângă şcoală", a spus o localnică.

"Să-ţi fie frică să mai circuli pe drum că vine şi te ia de picioare", a adăugat altă persoană.

Oamenii se tem să mai iasă pe stradă

"Mi-au făcut grădina praf, a venit peste mine în grădină, încontinuu m-am bătut cu ea", a mai precizat o localnică.

"Nu fug deloc, o ieşit în drum şi a trecut printre picioare", a susţinut altcineva.

Localnicii au ajuns la capătul puterilor, mai ales că nici autorităţile locale nu au soluţii.

"Ne-am rugat de care au puşcă să vină să le împuşte şi-o spus oamenii că nu au voie", a transmis o localnică.

"Ne-am adresat multor autorităţi, dar nu există o soluţie legală. Găinile sunt aproape în totalitate la vecini sunt terminate, mai mult decât atât, la mine acasă mi-au scos şi pomii fructiferi", a explicat Liliana Buncianu.

Medicii avertizează: vulpile pot transmite rabia

Mai grav este că vulpile pot fi purtătoare de rabie.

"Dacă vreo persoană este muşcată de vreo vulpe să se prezinte rapid la dispensar pentru a fi vaccinată pentru că după 48 de ore tratamentul nu prea mai are efect", a avertizat Cosmin Bobic, medic veterinar Baia de Aramă.

Până la rezolvarea situației care durează de luni întregi, oamenilor le rămâne doar să îşi poarte de grijă... singuri.