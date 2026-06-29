"Iubirile de-o vară", între chimie și psihologie: de ce se aprind rapid și se sting la fel de repede

Iubirile de-o vară. Nu e doar o expresie, o metaforă care sună bine în cântece, ci o realitate confirmată de studii. Mai relaxaţi şi mai deschişi spre experienţe noi, românii se... implică mai uşor într-o relaţie în sezonul cald. Problema e că ies din ea la fel de uşor. Psihologii vorbesc despre o serie de factori care ne declanşează o stare de euforie: mai puţin stres la muncă, mai multe zile libere şi o atmosferă generală de vacanţă. Mai multe poveşti şi explicaţii, descoperiţi într-un material exclusiv Observator 16.

Pasiune, libertate şi un salt în necunoscut... Iubirea de-o vară le cuprinde pe toate. Vacanțele, festivalurile și serile lungi de vară îi fac pe mulți să lase garda jos și să spună mai ușor „da” unei povești de dragoste, chiar și pentru o perioadă scurtă de timp. Alexandra are 25 de ani şi a experimentat asta de mai multe ori. Ultima oară, în Marea Britanie, acum doi ani.

"A fost o ieșire cu cineva și a fost conexiunea asta, chimia, dintr-odată și am rămas în contact. A venit la mine, eu am fost la el.

A fost ca o minivacanță, ca un mic vis, dar la sfârșit a fost tot așa acea decizie dificilă.

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De ce nu a mers? În principal a fost distanța și pentru că fiecare dintre noi voia lucruri diferite", a declarat Alexandra.

Octavian şi Andreea şi-au început vara împreună. Iar acum sunt în prima vacanţă în doi şi sunt convinşi că nu va fi şi ultima.

Octavian: O cunoaștere continuă, nu? La început.

Andreea: Așa că tot timpul vom avea de învățat unul de la celălalt.

Reporter: În iubire de o vară credeți?

Andreea: Nu, nu.

Reporter: Ce urmează?

Octavian: Să plec la Botoșani, la Liga 1.

Reporter: Ce o să faci? O să te duci la el?

Andreea: Normal. Când e disponibil, atunci o să fiu acolo.

Totuşi, de ce vara? Oamenii de ştiinţă vorbesc despre un context ideal: razele UV stimulează hormonii bunei dispoziţii şi ai plăcerii, care inhibă tocmai acea parte a creierului responsabilă cu raţiunea. Şi detaşarea de rutina zilnică ne împinge către o relaţie fără constrângeri şi fără inhibiţii.

"În perioada de vară, stresul se reduce destul de mult, mai puține deadline-uri la muncă, programul e relaxat, poate dormim mai bine. Suntem mult mai deschiși în a cunoaște noi persoane și a începe lucruri noi.

Evident, ne crește serotonina, dopamina pentru că suntem expuși la situații noi.

Este și o intimitate accelerată și adesea putem să atribuim senzația întregii experiențe doar persoanei respective", explică Andreea Cristina Irimia, medic psihiatru rezident.

În același timp, aplicaţiile de dating se încing şi ele în sezonul estival.

"Aplicațiile de dating sunt o formă de comodificare, de transformare a relațiilor interumane în bunuri de consum.

Întâlnirea față în față e însoțită de o oarecare dezamăgire și atunci se întâmplă ca astfel de relații să fie pasagere. Fenomenul e dat și de faptul că poți alege din acest hypermarket o nouă persoană la nesfârșit.

Vara, lucrurile se întâmplă mai ușor pentru că oamenii au ceva mai mult timp, inclusiv să stea pe astfel de aplicații, își planifică vacanțe și evident vor să fie însoțiți", a declarant Loredana Ivan, sociolog.

"Personal eu nu caut nimic serios, așa că spun asta de la început. Tot ce faci e să vă distrați când sunteți în vacanță. Situația se va schimba odată ce ajungeți amândoi în același oraș și vă cunoașteți mai bine în viața de zi cu zi", spune un tânăr.

Psihologii spun că aceste idile nu sunt doar niște aventuri superficiale, ci au rolul de autodescoperire, în timp ce funcționează ca un test drive pentru relațiile viitoare. Ne ajută să ne explorăm dorințele și limitele, dar și să înțelegem ce calități căutăm la un partener pe termen lung. Alteori, trădează vulnerabilitate. Nu de puține ori, cei care le preferă se tem, de fapt, să nu fie părăsiți sau să sufere.

Anita Lăsculescu, reporter Observator: "În timp ce multe femei privesc o relație de vară ca pe o ocazie de a construi ceva pe termen lung, bărbații, aproape 75%, tind spre o conexiune fără obligații și presiune, potrivit cercetătorilor americani. Dar, cu aceste două moduri diferite de gândire, rămâne desigur întrebarea dacă iubirea continuă și după ce ne întoarcem acasă.”

Cum deseori răspunsul este nu, la finalul verii ajungem să spunem "a fost doar o aventură". În realitate, impactul psihologic este mult mai mare. Studiile arată că momentele cu încărcătură intensă rămân bine întipărite în creier. Ne simțim văzuți, dorințele ne sunt validate, iar imaginea despre sine înflorește. Așa se explică de ce o relație de-o vară poate rămâne mai vie decât una lungă, dar monotonă".