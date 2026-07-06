Video "Nu mai pot, mă disperă!" Mamă filmată în timp ce își brusca fiica pe o stradă din Constanța
Imagini revoltătoare vin din Constanța, unde o mamă a fost surprinsă în timp ce o loveşte pe fiica ei - o trage de păr şi o bruschează în repetate rânduri, sub privirile şocate ale trecătorilor. Martorii, care au încercat să intervină, au filmat toată scena. După ce filmarea a fost postată pe reţelele de socializare, Protecţia Copilului s-a autosesizat. Femeia s-a scuzat: a spus şi-a lovit fata pentru că ar fi aruncat mâncarea pe jos.
Dialog mamă-martori: - Handicapată? I-ai spus lui mami handicapată?
- Aşa te comporţi cu ea?
- Lasă-mă!
-Doamna, dar cum vă comportanţi aşa pe stradă?
- Stai, măi, că o filmez!
- Sun la 112!
- Anchetă Observator: industria mamelor surogat. Tinerele românce caută clienţi pe net şi cer câteva mii de euro
- Femei vulnerabile, atrase în capcana donatorilor ilegali. Cum profită escrocii de dorința de a deveni mame
- O mamă şi-a salvat fetiţa în ultima clipă. Maşina lor a fost făcută zob imediat după ce au coborât
- Haideţi, luaţi-o, creşteţi-o! Îi cresc singură, de 5 ani. Nu mai pot, doamnă! Mă disperă! Am făcut comandă de mâncare, aruncă mâncarea pe jos! Nu mai pot!
"Ne-am autosesizat în cauză. La acest moment, colaborăm cu poliţia pentru a identifica domiciliul familiei. Vom efectua cercetări şi vom lua deciziile care se impun. Niciun părinte nu ar trebui să manifeste un astfel de comportament faţă de copilul său", a declarat Roxana Onea, purtător de cuvânt DGASPC.
Și-a bătut fiica în plină stradă
Gesturile sunt cu atât mai șocante cu cât, potrivit martorilor, femeia le-ar fi spus celor prezenți că este psiholog.
Totul s-a întâmplat în plină zi, pe o stradă circulată, într-o zonă aglomerată din Constanța și poate că acesta a fost norocul fetei de a scăpa din mâinile mamei agresive. Femeia a tras-o de păr, a bruscat-o, totul sub privirile trecătorilor, care au început să filmeze și să o atenționeze pe femeie că întrece măsura.
Totuși, înțelegem că există o justificare din partea acestei femei. Cum a ajuns ea în acest punct?
Femeia și-a justificat ieșirea nervoasă prin faptul că își crește singură copii în ultimii cinci ani, că nu ajută nimeni și că a ajuns la capătul răbdării. Toate aceste scene s-au desfășurat sub privirile unui alt băiețel, care cel mai probabil era fratele fetiței. Imaginile au ajuns în spațiul public, polițiștii și specialiștii de la Direcția pentru Protecția Copilului s-au autosesizat, încearcă să o găsească pe această femeie.
În momentul în care va fi identificată, vor fi făcute anchete acasă la această familie pentru a vedea exact dacă vorbim despre un episod trecător sau dacă aceste abuzuri sunt în permanență. Cert este că și copila și mama cu siguranță au nevoie de consiliere psihologică.
Reporter senior la Observator Antena 1. 15 ani de experienţă în jurnalism, în toate domeniile ➜