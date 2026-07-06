Imagini revoltătoare vin din Constanța, unde o mamă a fost surprinsă în timp ce o loveşte pe fiica ei - o trage de păr şi o bruschează în repetate rânduri, sub privirile şocate ale trecătorilor. Martorii, care au încercat să intervină, au filmat toată scena. După ce filmarea a fost postată pe reţelele de socializare, Protecţia Copilului s-a autosesizat. Femeia s-a scuzat: a spus şi-a lovit fata pentru că ar fi aruncat mâncarea pe jos.

Dialog mamă-martori: - Handicapată? I-ai spus lui mami handicapată?

- Aşa te comporţi cu ea?

- Lasă-mă!

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-Doamna, dar cum vă comportanţi aşa pe stradă?

- Stai, măi, că o filmez!

- Sun la 112!

- Haideţi, luaţi-o, creşteţi-o! Îi cresc singură, de 5 ani. Nu mai pot, doamnă! Mă disperă! Am făcut comandă de mâncare, aruncă mâncarea pe jos! Nu mai pot!

"Ne-am autosesizat în cauză. La acest moment, colaborăm cu poliţia pentru a identifica domiciliul familiei. Vom efectua cercetări şi vom lua deciziile care se impun. Niciun părinte nu ar trebui să manifeste un astfel de comportament faţă de copilul său", a declarat Roxana Onea, purtător de cuvânt DGASPC.

Și-a bătut fiica în plină stradă

Gesturile sunt cu atât mai șocante cu cât, potrivit martorilor, femeia le-ar fi spus celor prezenți că este psiholog.

Totul s-a întâmplat în plină zi, pe o stradă circulată, într-o zonă aglomerată din Constanța și poate că acesta a fost norocul fetei de a scăpa din mâinile mamei agresive. Femeia a tras-o de păr, a bruscat-o, totul sub privirile trecătorilor, care au început să filmeze și să o atenționeze pe femeie că întrece măsura.

Totuși, înțelegem că există o justificare din partea acestei femei. Cum a ajuns ea în acest punct?

Femeia și-a justificat ieșirea nervoasă prin faptul că își crește singură copii în ultimii cinci ani, că nu ajută nimeni și că a ajuns la capătul răbdării. Toate aceste scene s-au desfășurat sub privirile unui alt băiețel, care cel mai probabil era fratele fetiței. Imaginile au ajuns în spațiul public, polițiștii și specialiștii de la Direcția pentru Protecția Copilului s-au autosesizat, încearcă să o găsească pe această femeie.

În momentul în care va fi identificată, vor fi făcute anchete acasă la această familie pentru a vedea exact dacă vorbim despre un episod trecător sau dacă aceste abuzuri sunt în permanență. Cert este că și copila și mama cu siguranță au nevoie de consiliere psihologică.