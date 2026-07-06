Programul Rabla 2026: statul oferă până la 18.500 de lei pentru o mașină nouă

Programul Rabla 2026 pentru persoane fizice va fi lansat în condiții similare ultimei sesiuni din 2025, a anunțat Ministerul Mediului. Bugetul rămâne de 300 de milioane de lei, iar valoarea ecotichetelor va fi cuprinsă între 10.000 și 18.500 de lei, în funcție de tipul autovehiculului cumpărat. Introducerea criteriilor privind originea geografică a mașinilor eligibile a fost amânată pentru anul viitor, pentru a evita întârzierea programului cu cel puțin trei luni.

Ministerul a decis să amâne introducerea noilor criterii referitoare la originea geografică a autovehiculelor eligibile, pentru a evita o întârziere de cel puțin trei luni în lansarea programului. Potrivit instituției, aplicarea unor restricții suplimentare privind țara sau regiunea de proveniență a mașinilor ar fi necesitat proceduri suplimentare la nivel european și consultări cu reprezentanții Comisiei Europene.

Rabla 2026 se lansează după regulile din 2025

În aceste condiții, autoritățile au hotărât să lanseze sesiunea din 2026 în forma deja cunoscută de beneficiari și dealeri.

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"Unul din obiectivele Ministerului Mediului este ca Programului Rabla să fie lansat anul acesta într-un termen rezonabil. Am propus un nou ordin, aflat în transparență chiar zilele acestea. Răspurile primite de la unele autorități publice a fost că ar fi avut nevoie de încă câteva luni de zile pentru a analiza noul ordin propus de Ministerul Mediului. În acest moment, cea mai responsabilă decizie este să nu prelungim incertitudinea. Orice întârziere suplimentară ar afecta direct beneficiarii, ar bloca decizii de achiziție și ar pune presiune suplimentară pe piața auto. De aceea, am decis să lansăm programul în forma deja cunoscută și aplicată în ultima sesiune Rabla pentru persoane fizice din anul 2025. În același timp, nu renunțăm la obiectivul de a introduce criterii mai clare privind originea vehiculelor eligibile, urmând să purtăm discuțiile tehnice, inclusiv cu reprezentanții Comisiei Europene, în perioada imediat următoare pentru a susține aceste criterii pentru anul viitor", a declarat Diana Buzoianu, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Ministerul nu renunță însă la introducerea noilor criterii. Acestea urmează să fie analizate în perioada următoare, inclusiv în discuțiile cu reprezentanții Comisiei Europene, pentru a putea fi aplicate în sesiunea Rabla de anul viitor.