Un gigant software, prezent și în România, concediază 4.800 de angajați. Departamentele vizate

Gigantul tehnologic Microsoft a anunțat luni că intenționează să concedieze aproximativ 4.800 de angajați, echivalentul a 2,1% din forța sa de muncă la nivel global, confirmând astfel informațiile publicate anterior de Business Insider.

Disponibilizările afectează în principal departamentele de vânzări și divizia de jocuri Xbox, a transmis Amy Coleman, directoarea de resurse umane a Microsoft, într-un e-mail adresat angajaților, relatează Business Insider.

Divizia Xbox a Microsoft intenționează, de asemenea, să reducă 20% din personal în acest an fiscal. Xbox va reprezenta 1.600 dintre concedierile anunțate luni.

Microsoft investește în AI, acțiunile companiei scad dramatic

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Microsoft reduce costurile în timp ce investește masiv în infrastructura pentru inteligență artificială și se confruntă cu îngrijorări tot mai mari din partea investitorilor că AI ar putea transforma radical industria software tradițională. Aceste temeri au contribuit la scăderea cu 19% a acțiunilor Microsoft în luna iunie, cea mai slabă performanță lunară de după perioada bulei dot-com.

Microsoft face, de obicei, reduceri de personal în apropierea începutului noului an fiscal, la 1 iulie. Anul trecut, compania a desființat 6.000 de posturi în luna mai și încă 9.000 de locuri de muncă, adică aproximativ 4% din forța sa de muncă, în luna iulie.

Microsoft avea peste 220.000 de angajați înainte de aceste concedieri.

Compania oferă compensații angajaților care participă la programul de pensionare voluntară

Ca parte a măsurilor de reducere a costurilor, Microsoft a lansat, de asemenea, la începutul acestui an, un program de pensionare voluntară, prin care le-a oferit compensații unor angajați.

Aproximativ o treime dintre cei aproape 9.000 de angajați eligibili au acceptat oferta, în conformitate cu estimările, potrivit unei persoane familiarizate cu programul. Acest lucru i-a permis Microsoft să reducă un procent mai mic din forța de muncă față de anul trecut, a adăugat sursa.