„Aici termin!” - Cu lacrimi în ochi, Neymar îşi anunţă retragerea din echipa naţională a Braziliei

Cu lacrimi în ochi, consolat de coechipieri, Neymar şi-a luat rămas bun de la naţionala braziliană.

"Am încercat, am încercat. Acum s-a terminat. Aici am început, aici am terminat", a declarat Neymar, după meciul cu Norvegia, scor 1-2.

El îşi făcuse debutul în echipa naţională a Braziliei pe MetLife Stadium, într-un meci amical împotriva Statelor Unite, în 2010.

Marcând un gol chiar în ultimele secunde ale meciului, Neymar devine abia al doilea jucător brazilian care a participat la patru Cupe Mondiale fără să câştige niciuna (după Thiago Silva).

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A trecut prin această Cupă Mondială ca o fantomă şi părăseşte naţionala pe uşa din spate. Anunţul selecţiei sale de către Carlo Ancelotti a stârnit entuziasmul publicului, dar, câteva zile mai târziu, a fost din nou doborât de o accidentare. Nefiind recuperat suficient, Neymar nu a reuşit niciodată să-şi pună amprenta asupra acestei Cupe Mondiale şi să susţină o echipă a Braziliei care a devenit foarte şubredă în atac după accidentarea lui Raphinha în meciul cu Haiti.

În meciul împotriva Norvegiei, Neymar a intrat pe teren în minutul 67, când scorul era încă 0-0, dar nu a reuşit să creeze niciun spaţiu liber şi a privit cum Erling Haaland a spulberat speranţele unui întreg popor.

A reuşit totuşi să înscrie penalty-ul din ultimul minut.

Este al doilea brazilian care a participat la patru Cupe Mondiale fără să câştige niciuna. Doar Thiago Silva a reuşit această contraperformanţă.

El încheie un capitol de 130 de selecţii, fără însă a reuşi vreodată să-şi impună amprenta la Cupa Mondială: semifinalist fără să joace, din cauza unei accidentări, în 2014, şi sfertfinalist în 2018 şi 2022.