Clubul spaniol Real Madrid a anunţat marţi că a fost făcută o ofertă de 150 de milioane de euro pentru cumpărarea atacantului Julian Alvarez, de la Atletico Madrid, dar oferta a fost respinsă de vecinii din capitala Spaniei, potrivit News.ro .

Atletico Madrid a respins oferta de 150 milioane de euro a Realului pentru Julian Alvarez - Facebook

Real Madrid a recurs la o tactică neobişnuită publicând acest comunicat, o tactică prin care însă preşedintele reales, Florentino Perez, vrea să dovedească fanilor că îşi va respecta promisiunile, după ce în campanie indicase că va face o ofertă de 150 de milioane de euro pentru a semna cu un nou jucător.

Oferta a fost însă refuzată de „plăpumari”: „După ce a analizat oferta, Atletico de Madrid a mulţumit clubului pentru această ofertă, făcută în cadrul bunelor relaţii dintre cele două cluburi, dar a respins-o”, se arată în comunicatul Los Blancos.

La sfârşitul lunii mai, Atlético a ironizat FC Barcelona, ​​făcând anunţuri false de recrutare pentru Pedri, Raphinha şi Lamine Yamal, trei vedete ale Barcelonei.