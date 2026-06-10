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Atletico Madrid a respins oferta de 150 milioane de euro a Realului pentru Julian Alvarez

Atletico Madrid a respins oferta de 150 milioane de euro a Realului pentru Julian Alvarez Atletico Madrid a respins oferta de 150 milioane de euro a Realului pentru Julian Alvarez - Facebook
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Redactia Observator | Timp citire: 1 minut
Publicat la 10.06.2026, 15:02 | Modificat la 10.06.2026, 15:02

Clubul spaniol Real Madrid a anunţat marţi că a fost făcută o ofertă de 150 de milioane de euro pentru cumpărarea atacantului Julian Alvarez, de la Atletico Madrid, dar oferta a fost respinsă de vecinii din capitala Spaniei, potrivit News.ro

Real Madrid a recurs la o tactică neobişnuită publicând acest comunicat, o tactică prin care însă preşedintele reales, Florentino Perez, vrea să dovedească fanilor că îşi va respecta promisiunile, după ce în campanie indicase că va face o ofertă de 150 de milioane de euro pentru a semna cu un nou jucător.

Oferta a fost însă refuzată de „plăpumari”: „După ce a analizat oferta, Atletico de Madrid a mulţumit clubului pentru această ofertă, făcută în cadrul bunelor relaţii dintre cele două cluburi, dar a respins-o”, se arată în comunicatul Los Blancos.

La sfârşitul lunii mai, Atlético a ironizat FC Barcelona, ​​făcând anunţuri false de recrutare pentru Pedri, Raphinha şi Lamine Yamal, trei vedete ale Barcelonei.

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Redactia Observator
Redactia Observator
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