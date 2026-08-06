KuPS Kuopio - Universitatea Craiova, în preliminariile Europa League. Meci dificil pe sinteticul din Finlanda

Universitatea Craiova, reprezentanta României în Europa League, joacă joi, de la ora 18.00, cu finlandezii de la KuPS Kuopio, în deplasare, în prima manşă din turul III preliminar.

Deşi nu au strălucit în startul acestui sezon, în special în meciurile din cupele europene, fotbaliştii de la Universitatea Craiova sunt consideraţi, totuşi, favoriţi la calificarea în play-off-ul Europa League.

Însă, misiunea nu va fi deloc uşoară, mai ales în condiţiile în care meciul din manşa tur, cel din Finlanda, se va juca pe un teren sintetic atipic, suprafaţă de joc cu care oltenii nu sunt obişnuiţi.

Chiar şi aşa, oltenii sunt favoriţi inclusiv la duelul de joi seara, mai ales că în lotul lui Filipe Coelho sunt aşteptaţi să revină inclusiv fotbalişti cu mai vechi probleme medicale, precum Romanchuk sau Al Hamlawi.

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Returul dintre KuPS Kuopio şi Universitatea Craiova este programat joi, 13 august, la Craiova. Dacă trece de echipa finlandeză, Universitatea Craiova ar urma să joace în play-off-ul Europa League cu învinsa dintre Ararat Armenia şi NK Celje. Dacă este învinsă de KuPS Kuopio, Universitatea Craiova merge în play-off-ul Conference League, unde ar urma să dea piept cu învinsa dintre Shamrock Rovers şi Egnatia.

De remarcat că, dacă trece de KuPS Kuopio, Universitatea Craiova ar avea asigurată măcar accederea în grupa Conference League.